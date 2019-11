Black Friday 2019: aplicativos de entrega darão descontos no evento

Os aplicativos de entrega se popularizam no Brasil em 2019. É cena cada vez mais comum nas grandes de cidade do País ver entregadores circulando com caixas das várias empresas que realizam o serviço. Por isso, ela também prepararam promoções para a Black Friday, que se firmou como uma das principais datas no varejo físico e comércio eletrônico.

Neste ano há descontos variados, desde campanhas com restaurantes específicos, passando por ofertas para os próprios entregadores e oportunidades de conseguir pratos e lanches praticamente de graça. Lembrando que, além das campanhas gerais realizadas pelos próprios aplicativos, restaurantes que os utilizam também podem ter descontos e ofertas próprias.

Confira abaixo o que cada aplicativo planeja para a Black Friday deste ano.

iFood

O iFood está realizando uma campanha durante todo o mês de novembro em que oferece descontos clientes e novos usuários do aplicativo de entrega. Entre as ofertas disponíveis a cada dia estão listas com produtos a R$ 1, cupons de desconto R$ 10 ou R$ 15, entrega grátis, pratos com até 70% off e entrega grátis, além de "compre no almoço e ganhe um cupom de R$ 15".

A empresa também realizará ação para ajudar os entregadores que utilizarem sua bag na semana da Black Friday. Entre a próxima quinta-feira, 28, e o sábado, 30, o entregador que estiver com a caixa do iFood poderá encher o tanque por R$ 1 em postos de gasolina da Rede Duque. Para participar da ação, basta estar com a bag iFood numerada e apresentar o CPF nos postos participantes.

Uber Eats

O serviço de entrega da norte-americana Uber também vai aproveitar a Black Friday com descontos. Na sexta-feira, 29, novos usuários do aplicativo Eats poderão comprar o sanduíche Big Mac, do McDonald's, por apenas R$ 1 em seu primeiro pedido no aplicativo com o cupom MC1. No dia da Black Friday, outros restaurantes como Burger King, Bob's e outros realizarão campanha exclusiva de "Compre 1, Leve 3" no aplicativo.

A campanha continua no fim de semana seguinte à Black Friday, com restaurantes realizando a promoção Pratos em Dobro. Na Cyber Monday, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, quem pedir no aplicativo ganhará entrega grátis até o fim do ano. Os códigos serão enviados aos usuários na terça-feira, 3.

Rappi

A colombiana Rappi está oferecendo diferentes ofertas durante o mês de novembro aproveitando que eles podem fazer entregas de qualquer produto no mesmo dia. Na aba de restaurantes, é possível encontrar promoções com descontos de 50% e 2 pelo preço de 1, em cerca de mil estabelecimentos em todo o País. Além disso, na sexta-feira, 29, dia da Black Friday, será possível encontrar diferentes produtos com até 70% de desconto.