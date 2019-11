Black Friday 2019: Burger King 'responde' ao McDonald's com promoção de 3 sanduíches por R$ 5

Depois de anunciar seu pacote de descontos para a Black Friday na última segunda-feira, com a oferta de seis sanduíches por R$ 15 como destaque, a rede de restaurantes fast food decidiu responder ao McDonald's com mais uma promoção: vai vender três sanduíches por R$ 5 com pagamentos efetuados pelo Mercado Pago, a plataforma de pagamentos do e-commerce do Mercado Livre.

“Nossos consumidores pediram e a gente atendeu. Nosso objetivo é sempre surpreender com as melhores ofertas”, disse o diretor de marketing e vendas do Burger King, Ariel Grunkraut. Os sanduíches válidos são Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr. Barbecue Bacon e Long Rodeio, somente nesta sexta-feira, 29.

No início da semana, a rede havia anunciado que ia repetir a promoção feita em 2018, vendendo três sanduíches por R$ 15 e, quem pagasse a promoção via Mercado Pago, ia levar seis sanduíches pelo mesmo valor. Além disso, a marca também vai oferecer ofertas que vão de R$ 0,50 até R$ 10 em seu aplicativo.

O McDonald's anunciou sete promoções, que variam desde 10 cheesburgers por R$ 20, passando por duas McOfertas médias por R$ 24,90 e até duas sobremesas com o preço de um. Outros cupons disponíveis serão de dois McDuplos por R$ 10 e dois cheeesburgers por R$ 5. Quem utilizar o serviço Mercado Pago também vai poder usufruir de promoções exclusivas: dois clássicos por R$ 4,90 em vez de R$ 14,90 no preço habitual e a sobremesa McColosso por R$ 0,50.