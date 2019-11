Black Friday 2019: Motéis e jazigos também entram em promoção; confira outros itens inusitados

Por mais que os smartphones sejam as estrelas das pesquisas de intenções de compra na Black Friday, empresas que trabalham com produtos e serviços menos visados também participam daquela é a quinta data comercial mais importante do setor varejista do País, atrás de Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

De motel a cemitérios, confira algumas das ofertas deste ano que devem ajudar o comércio nacional a movimentar R$ 3,67 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Aluguel de carros

Movida

As reservas feitas de 23 a 28 de novembro para retirar o carro entre os dias 23 de novembro e 12 de dezembro terá o condutor adicional grátis. Válido para todas as lojas e canais a partir do grupo D.

Localiza Hertz

A Localiza Hertz criou o Descontômetro nas redes sociais. O desconto inicial é de 5% para qualquer grupo de carro e vai aumentando conforme o engajamento das publicações. A campanha será encerrada no dia 29, quando será divulgado o desconto final com voucher para utilização do benefício. As reservas com o desconto podem ser realizadas de 29 de novembro a 1º de dezembro.

Aluguel de ferramentas

A Casa do Construtor, rede de franquias especializada em locação de equipamentos para construção civil, limpeza e jardinagem, vai oferecer descontos no aluguel de equipamentos como aspiradores, compactadores, compressores, betoneiras, andaimes, marteletes, rompedores, roçadeiras e esmerilhadeiras. Os descontos variam de acordo com cada uma das 275 lojas do País entre os dias 25 e 30 de novembro.

Animais

Dog Hero

A DogHero, empresa que conecta donos de cachorros a uma comunidade de passeadores e anfitriões, tem uma campanha de desconto para clientes novos e antigos que anteciparem a reserva de hospedagem para as festas de fim de ano, no mês de janeiro e estadias programadas para o Carnaval. Os clientes devem efetuar o pagamento das reservas até o dia 1.º de dezembro. Os descontos são válidos para estadias acima de R$ 300.

Para Entender Black Friday 2019: tudo o que você precisa saber Confira dicas e curiosidades sobre a maior campanha de vendas promocionais no comércio online e varejo físico do Brasil, que este ano ocorre no dia 29 de novembro.

Cemitério

O Crematório e Cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio, está oferecendo 50% de desconto em jazigos que originalmente custam R$ 76 mil. Os jazigos premuim têm dois espaços para sepultamento imediato e 10 ossários e estão com o preço promocional de R$ 38 mil, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes no Black November.

Motel

Mais de 100 motéis de 12 Estados participarão do Motel Black Monday, de acordo com a Associação Brasileira de Motéis (Abmotéis). A ação é realizada na segunda-feira posterior à Black Friday para estimular a procura pelos estabelecimentos no dia em que o movimento é menor.

Os frequentadores terão 50% de desconto em todas as suítes e períodos, incluindo o pernoite, mas o desconto é válido somente para a hospedagem e não inclui comida e bebida. A promoção começa à meia noite de 2 de dezembro e acaba às 23h59 do mesmo dia.

Self-storage

GuardeAqui

Os novos clientes que fecharem contrato até o dia 30 de novembro no GuardeAqui ganharão desconto de 50% no valor do aluguel de um box, que pode variar de 2m² a 100m². O aluguel tem valores a partir de R$ 149,90 o box (não o metro quadrado). O valor promocional será aplicado pelos três primeiros meses. Não são cobradas taxas de energia, água e condomínio ou IPTU.

Goodstorage

A Goodstorage está dando 60% de desconto pelos primeiros três meses aos clientes que fecharem contrato até o dia 30 de novembro. O desconto é aplicado conforme a disponibilidade e a metragem. O metro quadrado está em torno de R$ 60 a R$ 70, dependendo da localização da unidade;

Seguro

Youse

A Youse, plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora, está dando desconto de 20% nos seguros residenciais e de vida - que conta com assistência para cachorro ou gato também - até o dia 1º de dezembro.

Ciclic

A Ciclic, empresa do BB Seguros, tem uma promoção que contempla seguro celular (aparelho novo em caso de roubo ou furto qualificado e de quebra acidental), previdência privada (taxa de administração zerada) e seguro viagem (desconto em pacotes ou acúmulo de pontos em programa de fidelidade). Disponível pelo site da Ciclic entre os dias 25 e 30 de novembro.

Tokio Marine

A Tokio Marine vai oferecer descontos de até 15% para os cálculos do seguro auto e para casas e de 30% para apartamentos. A oferta é válida tanto para seguros novos como para renovações durante o dia 29 de novembro.

Porto Seguro

A Porto Seguro vai oferecer 15% de desconto nas contratações e renovações do seguro residencial no dia 29 de novembro. Além disso, a empresa está dando pelo menos 50% de desconto no alinhamento e balanceamento nos centros automotivos desde o dia 18 até o dia 29 de novembro.