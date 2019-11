Black Friday 2019: restaurantes e fast-food dão descontos nesta sexta

A Black Friday, que neste ano acontece na próxima sexta-feira, 29, é uma data que surgiu com o intuito de movimentar o varejo e o comércio eletrônico do Brasil. Com a popularização da data, outros segmentos começaram a participar, e o de alimentos é um dos que mais conseguem se destacar.

Restaurantes de fast-food como Burger King, Subway e Habib's costumam fazer promoções que atraem multidões e geram engajamento nas redes sociais.

Veja abaixo as promoções que as principais redes de restaurantes e fast-food vão realizar nesta sexta.

Burger King

A rede de lanchonetes Burger King vai repetir a promoção feita em 2018 e vai vender três sanduíches por R$ 15 na Black Friday. A promoção permite aos clientes combinar seis sanduíches: Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr. Barbecue Bacon e Long Rodeio.

Quem pagar a promoção via Mercado Pago vai levar o dobro de sanduíches pelo mesmo valor, três por R$ 15 vira seis por R$ 15. Além disso, a marca também vai oferecer ofertas que vão de R$ 0,50 até R$ 10 durante toda a semana em seu aplicativo.

Subway

Antecipando a Black Friday, a Subway vai usar o Dia Mundial do Sanduíche, nesta quinta-feira, 28, para promover a promoção Leve 2, Pague 1. O cliente, ao comprar um sanduíche, ganha outro do mesmo sabor. A oferta vale para os lanches de 15 cm e 30 cm de todos os sabores e acontece em todos os restaurantes do País. Parte da verba arrecadada no dia será revertida para o Mesa Brasil Sesc, uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício.

Habib’s

Desde o dia 1.º de novembro, a rede Habib's está com a campanha #MandaBlacks com preços a partir de R$ 0,49. Em parceria com o iFood - maior foodtech da América Latina -, o Habib’s oferece ao consumidor seis Bib’sfihas por R$ 1 e taxa grátis na primeira compra pelo app. Além disso, ao longo do mês, a rede terá promoções segmentadas para novos usuários e para os clientes mais assíduos do aplicativo, que incluirão mais produtos ao valor de R$ 1.

No app do próprio Habib's também há benefícios. Há cupons de vantagens exclusivos para quem baixar o aplicativo Habib’s e realizar o primeiro pedido. Para quem já tem a ferramenta no celular, há promoções especiais como o Beirute Rosbife por R$ 12,90 ou as Bib’sfihas folhadas de chocolate por R$ 2,90.

Nesta semana, a rede oferecerá Bib’sfihas de carne por R$ 0,49 aos novos usuários do app e por R$ 0,79 para quem já tem o app instalado.

Bob's

Entre sexta-feira, 29, e domingo, 31, todas as lojas da rede Bob's oferecerão o trio Big Bob por R$ 14,90, trio Double Cheese por R$ 13,50, milk shake 300ml por R$ 5,90 e um combo composto por dois Big Bob’s, dois milk shakes 500ml e duas batatas canoas por R$ 41.

Além disso, clientes do programa de fidelidade, o Bob's Fã, tÊm descontos exclusivos até o dia 1º de dezembro, como três trios (Bob’s Burguer + Cheddar + Big Bob) com preço sugerido de R$ 45 e dois milk shakes 300ml + batata mega pelo valor sugerido de R$ 23,90, entre outras ofertas.

Pizza Hut

Na semana da Black Friday, a Pizza Hut vai oferecer 50% de desconto em todos os sabores de pizza grande com massa pan. A promoção vai até a sexta-feira, 29, e é válida em todas as 200 lojas da rede, além dos outros canais de venda, como retirada no balcão e delivery (site www.pizzahut.com.br e app próprio).

Ragazzo

O Ragazzo está com a campanha 4 Tons de Black no ar desde 1.º de novembro e promete promoções que começam em R$ 0,49. Na principal promoção, dez coxinhas de frango são oferecidas por R$ 7,90, ou R$ 0,49 cada, na primeira compra realizada pelo aplicativo, podendo ser consumidas nos restaurantes ou recebidas pelo delivery.

Ainda no aplicativo, são oferecidos preços exclusivos para os clientes que realizarem seu primeiro pedido. Entre os destaques, pastel de belém por R$ 1 e nhoque ao sugo por R$ 2. Os clientes que já possuem o aplicativo ainda terão cupons de desconto: lasanha ao sugo por R$ 7,90 e o Ragazzo Burguer Bacon por R$ 12,90 são alguns exemplos.

Taco Bell

Entre os dias 25 e 29 de novembro, a rede de fast-food californiana Taco Bell vai oferecer o Crunchy Taco Supreme nas versões carne moída e vegetariana por R$ 1,90, desconto de 75% em relação ao valor original de R$ 7,90. A oferta será válida para até 5 unidades por pessoa, em quase todas as 32 lojas do Brasil, exceto a localizada no Aeroporto de Guarulhos.

Domino's Pizza

A Domino's Pizza faz, nesta semana, uma expansão da sua promoção habitual das terças-feiras, com duas pizzas pelo preço de uma. Até o dia 29, na compra de uma pizza média ou grande, a segunda sai de graça (com exceção de pizza pan e a nova massa finíssima). A promoção de 2x1 valerá para todas as lojas da rede e para compras nas lojas físicas, por telefone ou por compras online no site oficial e aplicativo.

KFC

A rede norte-americana KFC aposta em baldes em dobro na Black Friday. Na compra de um minibalde com oito tirinhas de frango, o consumidor leva mais uma de graça. Cada consumidor pode comprar até quatro minibaldes, levando 8 no total. A promoção acontece no dia 29, em todas as lojas KFC do País, enquanto durarem os estoques.

Outback

Entre os dias 27 e 29 de novembro, a rede Outback vai dar a seus clientes dois chopes de graça na compra de uma Bloomin’ Onion, a cebola dourada da marca, ou de uma Kookaburra Wings, asas de frango empanadas. Para garantir o benefício, os clientes deverão entrar no site (https://outback.com.br/blackfriday19) e gerar o voucher, válido por uma mesa por visita.

No serviço de delivery, pelo iFood, a Junior Ribs para duas pessoas sai por R$ 64,90. A promoção é válida até a sexta-feira para os pedidos que forem efetuados entre 14h e 19h.

China in Box

Até o dia 30, toda a linha do Frango Crispy estará 30% mais barata. A promoção é válida apenas para pedidos feitos no balcão e nos canais oficiais da rede.

Montana Grill

O Montana Grill dará descontos nesta sexta-feira em dois de seus principais pratos: picanha e filé de frango. O primeiro será vendido com 30% de desconto e o segundo com 50% de redução.

Jin Jin

Na rede de culinária asiática Jin Jin na compra de um yakisoba ou um temaki, o cliente vai ganhar 50% de desconto no segundo de mesmo sabor nesta sexta-feira.