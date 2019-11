Black Friday 2019: vendas eletrônicas somam R$ 149 milhões nas 12 primeiras horas da quinta-feira

A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 29, ainda não começou oficialmente, mas o faturamento no comércio eletrônico já supera o esperado pelo mercado. Segundo levantamento da consultoria Ebit/Nielsen, as 12 primeiras horas desta quinta-feira já movimentaram R$ 149 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo dia pré-evento em 2018.

"Importante lembrar que, em 2018, a Black Friday aconteceu uma semana antes, acompanhada de um feriado", diz Ana Szasz, líder da Ebit/Nielsen. "O consumidor recebe no dia 29 a primeira parceira do 13.° salário, com dinheiro no bolso e já pensando no Natal, o brasileiro aproveita a oportunidade e a facilidade do e-commerce para realizar as suas compras."

Entre os dias 25 e 27 de novembro, as vendas online totalizaram R$ 751 milhões, alta de 49% em relação ao ano anterior. "Verificamos que no esquenta da Black Friday deste ano, o varejo se mostrou mais preparado", comenta Szasz. "Conhecendo as necessidades do mercado, ele conseguiu traçar estratégias mais assertivas junto a parceiros e fornecedores."

Já o volume de pedidos ultrapassou a marca de 308,5 mil, expansão de 11% em relação a 2018, que foi de 277 mil. Nessas primeiras horas, o tíquete médio foi de R$ 483, 12% maior que no mesmo período do ano passado.

Volume de ofertas também cresce

De acordo com levantamento do Promobit, plataforma online que reúne diversos produtos à venda, o volume de ofertas nesta quinta-feira já é três vezes maior que a média do dia. Até o momento já foram compartilhadas 1.600 ofertas na plataforma e a média de ofertas em um dia normal é de 500.

"É bastante comum muitas lojas já irem liberando boas ofertas na quinta, tanto para fugir da concorrência de meia noite", explica Fabio Carneiro, co-fundador do site. "Para quem quer economizar, já vale a pena ficar de olho nas promoções de agora até sexta-feira à noite."

O aumento tem sido puxado pelas categorias de moda e calçados, com 17% das ofertas recebidas, seguido por informática, com 11%, e smartphones com 9%. Games e televisão completam as cinco categorias com mais promoções até o momento.