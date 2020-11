Black Friday: entre os que pretendem aproveitar descontos, 15% vão comprar pela 1° vez em 2020

Segundo o levantamento Data Stories, realizado pela Kantar Ibope Media e referente ao mês de outubro deste ano, 46% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday de 2020. Dentro desse porcentual, 15% dos consumidores vão fazer a sua primeira compra na data comercial, cuja campanha chegou ao Brasil em 2011.

De acordo com o diretor de Novos Negócios da Kantar Ibope Media, Paulo Arruda, o impulsionamento do e-commerce durante a pandemia é um motivo que pode explicar essa adesão. “Depois de 66 dias, um comportamento de consumo pode se transformar em um hábito. Durante a pandemia, as pessoas passaram a utilizar aplicativos com mais frequência, fazendo com que uma série de novos consumidores entrassem nesse modelo”, diz.

A pesquisa também fez um recorte geográfico dentro do porcentual de consumidores que desejam comprar pela primeira vez na Black Friday. Segundo o levantamento, que considerou 13 mercados comerciais do País, Fortaleza apresenta o maior porcentual de novos compradores: 24%.

Segundo Arruda, a pretensão de fazer compras não é linear em todas as praças. “O ponto de atenção para as marcas e para o e-commerce é entender as particularidades de cada mercado, porque temos diferentes ‘Brasis’. De repente, a comunicação dessas marcas terá que ser diferenciada (para cada Estado)”, afirma.

Regiões metropolitanas e porcentual de novos compradores na Black Friday, segundo o Kantar IBOPE

Fortaleza - 24%

Recife - 19%

Florianópolis - 18%

Campinas - 17%

Curitiba - 16%

Distrito Federal - 15%

Goiânia - 15%

São Paulo - 14%

Salvador - 14%

Rio de Janeiro - 13%

Vitória - 13%

Belo Horizonte - 12%

Porto Alegre - 10%

'Maior Black Friday para a história do e-commerce'

Para Arruda, os números apontam que esta será a maior edição da Black Friday em termos de e-commerce, devido ao aumento de compras online impulsionado pela pandemia.

Entre os produtos que os entrevistados pretendem comprar estão eletrônicos, citados por 54%, eletrodomésticos (43%), roupas (38%), calçados (32%) e itens da linha branca (20%).

O digital também tem influenciado a publicidade da Black Friday. De acordo com o levantamento, houve um aumento de 50% nas impressões dos usuários nos sites e nas redes sociais, em relação a outubro de 2019 - isso indica quanto o consumidor foi afetado por uma publicidade sobre a data.

Por outro lado, Arruda acredita que será possível observar um modelo híbrido de compra e venda durante a data comercial. “Não acho que os consumidores vão abandonar a loja física, porque estamos em um momento mais flexível da pandemia e houve um aumento das pessoas indo às lojas. Acredito que haverá uma complementaridade dos dois modelos”, diz.

O diretor de Novos Negócios do Kantar Ibope Media também aposta na complementaridade em relação à publicidade. Outra tendência que deve ser observada na Black Friday 2020 é o omnichannel, ou seja, a presença das marcas e dos consumidores em diferentes canais. Segundo o Data Stories, 69% dos entrevistados se lembram de ter visto publicidade referente à Black Friday na televisão, 42% disseram ter visto em sites e 35%, em redes sociais. “O consumidor está presente em todos esses pontos, e está mais atento a todos esses canais”, afirma.

A Kantar Ibope Media entrevistou 14.407 pessoas para esse levantamento.