Black Friday 2020: eletroeletrônicos devem ter descontos menores em relação a 2019

De acordo com pesquisas recentes, a Black Friday 2020 deve ter recorde de vendas e uma presença massiva do e-commerce como canal de compras. Ainda assim, pesquisa da consultoria especializada em comportamento de consumo GfK indica que o evento deste ano deve ter descontos menores na comparação com 2019.

A pesquisa da GfK leva em consideração o volume de vendas, o preço médio e faturamento repassados pelos varejistas para a categoria de eletroeletrônicos, que é a mais desejada pelo consumidor na Black Friday 2020, segundo a plataforma de descontos Promobit. De acordo com estudo da plataforma, o smartphone representa 22% das intenções de compra de 1.500 entrevistados. Em seguida, aparecem outros eletrônicos, como televisão (14,4%) e notebook (6,6%).

De acordo com o diretor de varejo da GfK, Fernando Baialuna, fatores como alta do dólar e escassez de matéria-prima prejudicam a possibilidade de grandes ofertas. “Grande parte dos equipamentos montados no Brasil vem com componentes importados, que ficaram mais caros por conta da alta do dólar. Isso acaba influenciando o preço”, explica.

Segundo Baialuna, a pesquisa da GfK ainda não consegue prever a média de descontos para a Black Friday 2020, mas é possível afirmar que as ofertas para a data serão menores de acordo com o histórico de descontos do restante do ano. Segundo a pesquisa, entre maio e agosto de 2019, 43% dos itens vendidos no setor de eletroeletrônicos tiveram descontos de 5% a 10%. No mesmo período de 2020, apenas 17% dos produtos foram oferecidos com essa faixa de descontos.

Projeção de ofertas para a Black Friday 2020

Com base nos descontos médios da Black Friday de 2019, o Promobit projetou ofertas para diferentes categorias. Dentre os eletroeletrônicos, os que apresentam as maiores projeções de descontos são relógios e pulseiras inteligentes, PlayStation 4 e fones de ouvido.

Projeção de desconto para as categorias de eletroeletrônicos, segundo o Promobit

Smartwatch e smartbands - 52%

PS4 - 45%

Fones de ouvido - 36%

Monitor - 32%

Smartphone - 27%

Placa de vídeo - 23%

Máquina de lavar - 22%

Notebook - 22%

TV - 20%

Geladeira - 20%

PC Gamer - 20%

Outros itens eletroeletrônicos apresentam menos de 20% de projeção de descontos, como tablets (18%), máquina lava e seca (15%) e home theater (15%).

Para o coordenador do curso de Economia da FGV EAESP, Joelson Sampaio, a disparidade entre os dados - como a da projeção de descontos para o PlayStation 4 e para os smartphones - está associada ao “conceito de elasticidade”. “Para os consumidores, o smartphone é um item de necessidade maior do que um videogame ou um fone de ouvido. Então, para esses produtos chamarem mais atenção e conseguirem alavancar as vendas, é necessário oferecer um desconto maior”, explica.

O valor é outro motivo que pode explicar a diferença entre as projeções. “Quanto maior o valor do item, menor o porcentual de desconto, porque, em termos absolutos, o desconto se torna maior conforme aumenta o valor do produto”, diz Sampaio.

Como acompanhar as ofertas?

Para acompanhar os preços e seus descontos, o diretor do site www.blackfriday.com.br, Ricardo Bove, sugere que o consumidor faça uma lista com os produtos que deseja e tenha em mente quanto está disposto a pagar para ajudar na busca pelas promoções.

O diretor da ConQuist Consultoria, Roberto Madruga, ressalta que há consumidores que podem fazer o caminho inverso: verificar o orçamento disponível e, a partir dele, traçar suas intenções de compra.

Os especialistas também recomendam que o consumidor identifique as grandes ofertas de acordo com a categoria do produto. “Você nunca vai encontrar uma lavadora com um desconto de 70%, porque esse é um produto de valor alto”, afirma Bove.

Para identificar as melhores promoções, Bove e Madruga aconselham o consumidor a acompanhar os sites e as redes sociais das lojas de preferência, e a ativar as notificações dos e-mails e aplicativos para ser informado sobre as promoções do dia. “O usuário pode se cadastrar antecipadamente nos sites ou nos aplicativos das lojas onde ele está acostumado a comprar, porque muitas dessas ofertas são exclusivas ou antecipadas para quem já é cliente”, diz Bove.