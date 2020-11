Black Friday 2020: farmácias oferecem descontos de até 80%

As drogarias também estão marcando presença na Black Friday 2020. De acordo com levantamento realizado pela Neotrust/Compre&Confie em parceria com a Elo, as categorias de beleza, perfumaria e saúde estão entre os destaques da edição deste ano e são o segundo segmento com maior índice de compras - atrás apenas do setor moda e acessórios.

Leia Também Black Friday 2020: plataforma aponta melhores horários para compras online

Segundo o estudo, até o momento, o e-commerce brasileiro contabilizou mais de R$ 3,5 bilhões de vendas entre quinta, 26, e sexta, 27.

Veja a seguir as principais ofertas das drogarias para esta edição da Black Friday.

Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco

As drogarias, que fazem parte do Grupo DPSP, oferecem descontos de até 80% em produtos de beleza, higiene e cuidados. Itens como loção hidratante, protetor solar e escova dental entram na listagem de promoções.

Além disso, pela primeira vez, a rede também reduziu em 40% os valores de dermocosméticos de marcas como Cetaphil, Vichy, La Roche-Posay e CeraVe.

As promoções são válidas até o dia 30 de novembro nas lojas físicas e online das marcas.

Droga Raia, Drogasil e Onofre

As redes do grupo RD-RaiaDrogasil também estão com ofertas de até 80% nos sites, aplicativos e lojas físicas desde o início do mês, com maior concentração nas lojas virtuais.

Os produtos da linha de marcas próprias do grupo também estão com grande destaque na Black Friday da RaiaDrogasil. As marcas LePop e Vegan by Needs terão até 60% de desconto, e a marca Needs, até 50%.

Os clientes cadastrados também podem se cadastrar no programa de fidelidade da rede, cujos pontos podem ser trocados por prêmios na Droga Raia, Drogasil, Extra e Pão de Açúcar.