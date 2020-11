Black Friday 2020: pesquisa aponta crescimento de procura por TVs e notebooks

Um levantamento realizada pela Samsung em parceria com a MindMiners, empresa especializada em pesquisa digital, revela que televisões e notebooks são os produtos com maior intenção de compra entre os eletrônicos para a Black Friday 2020, que ocorre no próximo dia 27. A procura pelos aparelhos cresceu em relação a 2019.

Neste ano, as TVs representam 24,7% das intenções de compra, seguidas pelos notebooks, com 22%. Em pesquisa realizada pela marca no ano passado, as televisões estavam nos planos de 7% dos entrevistados e os notebooks, de 10%, segundo a diretora de marketing da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil, Patrícia Pessoa. “Alguns critérios (da pesquisa) foram alterados e ampliados para a edição deste ano. Ainda assim, é interessante notar a ascensão de produtos como TVs e notebooks”, diz.

O levantamento também revela que 56,4% dos entrevistados não compararam eletrônicos nos últimos meses para aguardar a chegada da Black Friday.

Pandemia: impacto na intenção de consumo

A pesquisa, realizada com 300 entrevistados na primeira semana de novembro, traça o perfil do consumidor na Black Friday de 2020 e identifica a pandemia como um dos fatores que explicam a alta na procura por produtos eletrônicos.

“Houve uma necessidade repentina de ficar mais tempo em casa e as pessoas entenderam que seria necessário preparar melhor os ambientes para essa nova rotina que se criou”, diz Patrícia, que relembra a explosão das lives no início da quarentena e associa a ressignificação das TVs com o aumento da busca por entretenimento.

Em relação aos notebooks, a demanda cresceu por causa do home office, que se consolidou durante a quarentena. “Além do uso para o trabalho, o brasileiro também investiu na compra para estudos e entretenimento”, aponta a diretora de marketing.

Lista também reúne eletrodomésticos

Além da televisão e do notebook, os entrevistados citaram a intenção de comprar eletrodomésticos na Black Friday 2020. Os favoritos são: máquinas de lavar ou lavar e secar (13,7%), aparelhos de ar-condicionado (11,5%), geladeiras (10,6%), aspiradores de pó (9,3%) e robôs de limpeza (8,8%). O levantamento não considerou dispositivos móveis, como smartphones, tablets, wearables - como relógios e pulseiras inteligentes - e acessórios.

Para Patrícia, a procura por esses produtos também pode ser explicada pelo fator da multiconectividade, ou seja, da integração entre eles. “Essas características, que passam também pelo conceito de connected living, tornam as rotinas mais eficientes e inteligentes. O usuário passa a explorar ao máximo os benefícios dos produtos e pode usar uma TV, em mais um exemplo, para controlar o funcionamento de uma máquina de lava e seca, de um robô de limpeza ou até mesmo de um aparelho de ar-condicionado.”

Dentre os consultados pelo levantamento, 70,3% dos entrevistados afirmaram que já conhecem ou que querem aprender mais sobre produtos conectados.

Hábitos de consumo

Além dos tipos de produto e da conectividade, a pesquisa levou em consideração os hábitos de consumo e de comunicação do consumidor da Black Friday 2020, que promete ser a mais digital da história. Apenas 11% dos entrevistados pretendem comprar no varejo físico, enquanto a maioria (45%) planeja realizar compras online. Já 19,7% dos consultados programa dividir os movimentos na busca pelos melhores preços.

Em relação às pesquisas de preços, a maior parte dos entrevistados (55,7%) procura por suas potenciais compras para a data com pelo menos um mês de antecedência, enquanto 24% concentram as pesquisas na semana da Black Friday e apenas 12,7% deixam para analisar os produtos apenas no dia exato das promoções.