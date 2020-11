Black Friday 2020: redes de fast-food e supermercados antecipam descontos

Redes de fast-food e supermercados, que a cada ano aumentam sua participação na Black Friday, que será no próximo dia 27, anteciparam suas ofertas desta vez. Em 2019, lanchonetes atraíram multidões com promoções agressivas.

De acordo com pesquisa do Google, realizada pelo instituto de pesquisas Provokers, alimentos e bebidas estão em um novo patamar de busca para a Black Friday deste ano. Em relação à edição de 2019, a procura por essas categorias aumentou 40% e 25%, respectivamente.

Veja abaixo as promoções que as principais redes de fast-food e supermercados estão preparando ou já estão oferecendo para esta Black Friday.

McDonald's

A rede McDonald’s começou a liberar ofertas no aplicativo e no WhatsApp da marca nesta quinta-feira, 12. Os clientes podem resgatar as promoções para utilizá-las no balcão, nos totens de autoatendimento e no drive-thru. A recomendação da rede é que os clientes verifiquem as unidades participantes de cada promoção nos canais oficiais. Por enquanto, entre os descontos disponíveis no aplicativo da marca e nas plataformas parceiras de entrega estão 4 batatas médias por R$ 15,90 e dois sundaes por R$ 6,50.

Burger King

A rede lançará um hotsite na próxima quinta-feira, 19, onde estarão disponíveis os cupons de desconto. O usuário deve fazer uma cópia dos cupons no celular e apresentá-los nas lojas físicas para resgatar os pedidos.

A campanha terá início na segunda-feira, 23, e durará até sexta-feira, 27. Porém, quem pegar os cupons de desconto no site poderá trocá-los até o dia 23 de dezembro nas lojas físicas da rede. Vários itens do cardápio, como os sanduíches Whopper, Whopper Rodeio e Whopper Barbecue Bacon, estão em promoção, com até 70% de desconto.

Subway

Entre os dias 23 e 29, a Subway vai promover a SubWeek, com dois sanduíches de 15 cm por R$ 15,90. A rede também contará com promoções no delivery, no estilo ‘leve 2, pague 1’. Porém, nesse caso, as ofertas dependerão de cada restaurante.

Habib’s

No ar desde o início do mês, a Black Friday do Habib's tem apostado na distribuição de cupons no aplicativo e em algumas lojas da rede, com promoções diferentes a cada semana nos pontos físicos e no delivery. Os principais destaques ficam para o cupom de Bib’sfiha de carne por R$ 0,99, e para o cupom de 20 Bib’sfihas por R$ 19,90. A promoção vale para todos os canais da marca, incluindo salão, delivery, drive thru e viagem.

Bob's

Entre quinta-feira, 26, e segunda-feira, 29, todas as lojas da rede Bob's oferecerão o trio Tentador Carne por R$ 19,90, trio Tentador Frango por R$ 17,90 e um milkshake de 300 ml por R$ 7,90. Na sexta-feira, 27, o delivery por meio das plataformas parceiras de entrega contará com o desconto de 70% no valor do milk shake de 300 ml.

Quem utilizar o serviço Mercado Pago também vai poder usufruir de uma promoção exclusiva: trio Big Bob por R$ 16,50. Ao chegar à loja, o cliente deverá escanear o QR Code para pagamento que levará ao aplicativo do serviço.

Ragazzo

O Ragazzo está distribuindo cupons de desconto no aplicativo e em algumas lojas físicas da marca. A cada semana, um produto diferente terá desconto. Entre as promoções, estão o cupom de coxinha com cremely por R$ 0,99, 3 mini churros de doce de leite por R$ 1,98 e o combo com 10 itens escolhidos pelo cliente por R$ 17,90. As ofertas estão disponíveis para as lojas físicas, delivery e drive thru da rede.

Carrefour

A rede antecipou as ofertas para a Black Friday no início do mês, tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas, com descontos em diversas categorias, como alimentos, eletroeletrônicos, têxtil,perfumaria e bebidas. A maior parte dos descontos tem validade superior a três dias.

Extra

Também com ações voltadas para a Black Friday, Extra divulga semanalmente promoções disponíveis tanto nas lojas físicas quanto no site. Alimentos, bebidas e produtos de limpeza são algumas das categorias contempladas. Entre os dias 23 a 27, o foco da campanha serão os produtos eletroeletrônicos.

Uma das estratégias de vendas do hipermercado tem sido a ativação de cupons de desconto no aplicativo e no site. Os clientes cadastrados nos programas de fidelidade vão ter acesso às ofertas um dia antes da divulgação para o público geral e podem ativar seus descontos para utilizar tanto nas lojas quanto no site.

Pão de Açúcar

O Pão de Açúcar também tem divulgado ofertas semanais desde o início do mês em diversas categorias, de alimentos a bebidas alcoólicas. A partir desta sexta-feira, 13, todas as lojas terão descontos de até 60% em vinhos e espumantes. Clientes fidelizados terão acesso às ofertas antes do público geral por meio do aplicativo e do site da marca.

Dia

A rede Dia destaca que todas as categorias de produtos terão ofertas a partir de segunda-feira, 16. Desde o início do mês, os descontos já estão sendo divulgados no aplicativo da rede.

St. Marche

Nesta Black Friday, a rede dará destaque especial para itens da adega. Entre quinta-feira, 26, e segunda-feira, 29, todos os vinhos terão 46% de desconto.