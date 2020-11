Black Friday 2020: varejistas de moda têm descontos de até 80%

Além de descontos em peças, que podem chegar a 80%, os varejistas de moda apostam em programas de reembolso, o chamado cashback, para novas compras na marca nesta edição da Black Friday, oficialmente nesta sexta-feira, 27. Além das promoções antecipadas, as lojas estenderam as ofertas até o fim do mês.

De acordo com estudo realizado pela Go2Mob, empresa que oferece soluções integradas para o setor mobile, os itens de vestuário são os mais desejados nesta Black Friday para 18% de 28 mil entrevistados - a categoria ficou atrás apenas dos smartphones (50%) e ficou à frente de produtos como eletrodomésticos (16%) e eletroportáteis (6%).

Confira as promoções das maiores varejistas de moda para a Black Friday 2020.

Renner

No site e no aplicativo, as promoções para a Black Friday apresentam descontos de até 80%. A empresa oferece frete grátis para compras de qualquer valor efetuadas pelo aplicativo e para as compras acima de R$ 99,90 feitas pelo site.

Nas lojas físicas, a Black Friday da Renner ocorre até 30 de novembro, com 60% de desconto nos itens sinalizados com bolinhas pretas ou 20% de desconto nos produtos indicados com etiquetas amarelas. Os descontos são aplicados diretamente no momento do pagamento.

A loja também vai oferecer cashback para compras efetuadas com o cartão da loja, que será disponibilizado para uso entre entre os dias 7 e 18 de dezembro, em forma de desconto na próxima compra.

C&A

Até o dia 30, a loja oferece descontos de até 70% para todas as categorias e ações exclusivas no e-commerce, aplicativo e nas lojas físicas. Dentre os produtos de destaque, estão aparelhos celulares e acessórios com ofertas de até 50%, maquiagens e produtos de beleza com descontos de até 60% e calçados femininos, masculinos e infantis com até 70% de desconto. Peças de vestuário também entram na promoção, com destaque aos jeans, com peças etiquetadas a partir de R$ 49,99.

Riachuelo

Todas as categorias, como vestuário, moda casa, calçados e acessórios, apresentam descontos de até 70% no site, no aplicativo e nas lojas físicas até o dia 29 de novembro.

Nas compras feitas pelo aplicativo, o consumidor pode receber cashback e utilizar o valor recebido durante o mês de dezembro. Quem for comprar pelo site vai encontrar uma lista de produtos selecionados com descontos de até 50% e poderá ganhar 20% off usando um cupom de desconto.

Marisa

As categorias de vestuário - feminino, masculino, infantil e lingerie - e acessórios serão contemplados por ofertas de até 70% de desconto no site, nas lojas físicas e no aplicativo. A campanha de Black Friday da marca vai até o dia 30 de novembro.

Os consumidores que adquirirem o cartão da loja poderão se beneficiar da dinâmica de cashback e ganhar de volta 15% do valor da compra para utilizar em dezembro.