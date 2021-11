Black Friday Amazon: airfryer, cafeteiras e eletrodomésticos com descontos de até 33%

A Black Friday chegou! E a Amazon preparou milhares de ofertas com até 60% de descontos, em todas as categorias do site: eletrônicos, livros, roupas, comida, bebida, casa e cozinha, decoração e muito mais.

Na seção de eletrodomésticos, as opções são muitas, com promoções em cafeteiras, micro-ondas, panelas elétricas, liquidificadores, chaleiras e nas famosas airfryer. Logo abaixo, selecionamos alguns itens que podem fazer a sua cabeça.

Mas tem que correr, porque os preços mais baixos são por tempo limitado!

BLACK FRIDAY NA AMAZON

Veja todas as ofertas disponíveis

McBook com R$ 2.600 de desconto + notebooks em oferta

Echo Alexa a partir de R$ 199, em até 12 vezes sem juros

Livros, vinhos e roupas com preços imperdíveis

Até 70% de desconto em livros e eBooks

Eletrodomésticos em oferta na Black Friday Amazon

Fritadeira Sem Óleo Mondial (21% de desconto)

Fritadeira Air Fryer Cadence (16% de desconto)

Fritadeira Digital Fryer Oster com Painel Touch (7% de desconto)

Fritadeira Air Fry Philco Inox Redstone (15% de desconto)

Fritadeira Airfryer Inox + Barril do Bolo Midea (10% de desconto)

Nespresso Inissia Cafeteira (15% de desconto)

Cafeteira Italiana Moka YONGQING (27% de desconto)

Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Arome (29% de desconto)

Máquina de Café Expresso Delonghi (19% de desconto)

Cafeteira Oster 2Day Red com 2 Copos Térmicos (5% de desconto)

Pipoqueira Elétrica Star Wars Sem Óleo Mallory + Balde de Pipoca Gigante (10% de desconto)

Micro-ondas Panasonic NN-ST27LWRUN Porta Espelhada (17% de desconto)

Panela de Arroz Elétrica Mondial (33% de desconto)

Liquidificador Ph900 Philco (15% de desconto)

Forno Elétrico Convection Cook Oster (14% de desconto)

Moedor de Café Ajustável Hamilton Beach (28% de desconto)

BLACK+DECKER Chaleira Elétrica com Controle de Temperatura (14% de desconto)

Micro-Ondas MB37R Electrolux (11% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais: https://amzn.to/2ELIPjF

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.