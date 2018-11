Black Friday Brasil 2018: descontos para economizar no fast food

Com a chegada da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, 23, o setor de fast foods também se preparou para lançar promoções para disputar o paladar do consumidor. Redes já consagradas, como Burger King, McDonald’s e Outback, criaram ofertas especiais para o evento.

Tem para todos os gostos. Entre pizzas, sanduíches, comida mexicana, japonesa, carnes e salgados, os estabelecimentos se dividiram entre promoções estilo compre um e ganhe outro, aumento na quantidade de produtos e até redução dos preços. Também há ofertas válidas para a compra em lojas físicas e no delivery.

Burger King

Na Black Friday deste ano, o Burger King vai ampliar a sua já conhecida promoção "2 por 15" e criar a versão dose tripla. Exclusivamente na próxima sexta-feira, 23, o restaurante vai vender três sanduíches por R$15. As opções para o combinado são: Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo e Cheeseburguer Duplo com Bacon.

Para integrar a refeição, o cliente da rede de fast foods poderá optar por pagar mais R$15 e acrescentar 3 batatas e 3 refis de refrigerante ao seu pedido. Esta promoção vale entre os dias 23 e 25 de novembro.

No site do Burger King é possível conferir a lista dos restaurantes que participam da promoção.

McDonald’s

A rede dará continuidade à promoção de Black Friday do último ano. Entre os dias 23 e 25 de novembro, os clientes que comprarem as McFritas ou McNuggets (com 10 unidades), de forma avulsa ou nos combos, levarão os produtos em dobro.

Ao comprar um dos produtos, o consumidor irá receber uma embalagem personalizada, na cor preta, que poderá ser trocada por uma nova unidade do mesmo produto. Cada compra permite apenas uma troca. A promoção é válida em todos os restaurantes da rede no Brasil.

Bob’s

Para a Black Friday, a rede carioca preparou o lançamento de dois novos itens, o Black Sundae (sorvete, calda de chocolate, ovomaltine crocante e biscoito tubete black) e a Casquinha Black (sorvete já conhecido, mas em uma casquinha feita de biscoito especial de cor escura).

Na próxima sexta-feira, 23, quem comprar qualquer ‘trio’ (sanduíche, batata frita e bebida) nas 184 lojas participantes ganhará um Black Sundae. Nas demais franquias, o cliente irá receber um Sundae Crocante. Todas as lojas do Estado de São Paulo serão contempladas.

Pizza Hut

Os amantes de pizza também terão descontos da Black Friday. A rede Pizza Hut já está oferecendo 50% de desconto na Pizza Pan Grande, nos sabores Corn & Bacon e Calabresa, para o delivery.

A promoção, que começou na última segunda-feira, 19, e termina na sexta, 23, é válida apenas para pedidos feitos pelo aplicativo ou site do Pizza Hut para entrega em casa ou retirada na loja. Para conferir as 34 lojas participantes, o cliente pode consultar o site da rede.

Taco Bell

A comida mexicana também estará com preços de Black Friday. Para entrar na onda do evento, o Taco Bell irá vender todos os combos (produto principal + nachos + bebida de 500ml) com 50% de desconto. Os combinados, que custam a partir de R$11,25, são: 2 Tacos Supreme, Burrito Supreme, Quesadilla, Crunchwrap Supreme, Cheesy Beef Burrito & Taco Supreme e Mega Burrito.

A promoção será válida apenas na sexta-feira, 23, das 10h às 22h, nas 23 lojas da rede californiana no estado de São Paulo. Cada pessoa poderá comprar até dois combos.

Subway

Na Black Friday no Subway, o cliente poderá ganhar um suco da marca Natural One, nos sabores laranja ou uva, na compra de um sanduíche Carne Supreme ou Frango Defumado com Cream Cheese, de 15 cm.

Para participar, é preciso tirar um print do cupom da promoção, que pode ser obtido nas páginas do Subway e da Natural One no Facebook. Não há limite de cupom por cliente. A promoção é válida nos dias 22 e 23 de novembro.

Applebee’s

A famosa Baby Black Ribs do Applebee’s estará em promoção na Black Friday da rede. Até a próxima sexta-feira, 23, as suculentas costelas de porco assadas e cobertas com molho barbecue, de tamanho regular, acompanhadas das Canoe Fries serão vendidas por R$19,90.

Para participar, o cliente deve comprar o giftcard da promoção no site da rede até o dia 23. O cupom poderá ser usado até o dia 30 de novembro.

Habib’s e Ragazzo

No próximo dia 23, o grupo dos restaurantes de fast food irá oferecer descontos de Black Friday em seus principais produtos. Na compra pelo aplicativo de delivery IFood, Habib’s e Ragazzo terão combos no valor de R$1,99.

No Habib’s, a oferta será válida para um combinado de 10 esfihas nos sabores carne, frango ou calabresa. Já no Ragazzo o combo será de 10 coxinhas, nos sabores frango ou calabresa. Para a sobremesa, ambos os restaurantes, irão vender pelo mesmo valor uma caixa com 10 minichurros de doce de leite. As ofertas são válidas apenas para compra delivery via Ifood e é limitada a dois combos por pessoa.

Para as unidades distribuídas pelos shoppings do Brasil, o Habib’s terá o ‘BlackOut Friday’. Durante a sexta-feira os restaurantes irão piscar as luzes e, a cada vez que elas apagarem, novas ofertas serão colocadas no cardápio. Entre elas: Bib’s Chicken Crispy + bebida 300 ml por R$ 9,90; Estrogonofe + bebida 300 ml por R$ 9,90; Combo Beirute – com beirute (de rosbife ou frango crocante) + batata pequena + bebida 300 ml por R$ 19,90. Nas lojas do Ragazzo, a oferta será do combo Crispy (sanduíche de Crispy Filé + suco ou refri de 300 ml + uma batata frita 100 gramas) por R$ 9,90.

Outback

Pela primeira vez, o Outback irá participar da Black Friday. Entre os dias 21 e 23 de novembro, os clientes que comprarem uma Bloomin’ Onion (a cebola gigante da casa) ou uma Kookaburra Wings (porção de sobreasas de frango empanadas) ganharão dois chopes Brahma 340ml. Para participar, é preciso emitir o voucher no site da rede. Cada mesa poderá usar apenas um voucher.

A rede também irá ofertar outra promoção. Os clientes que comprarem gift cards de R$75 para consumir no restaurante, a partir das 0h da sexta-feira, 23, ganharão outros R$25 adicionais. A oferta é cumulativa, ou seja, a cada R$75 comprados, a marca irá presentear o consumidor com R$25. A compra do cartão pode ser feita no site do Outback.

Jin Jin

Na rede de franquias de gastronomia asiática, os clientes que comprarem um temaki ganharão outro do mesmo sabor. As opções inclusas na oferta são: Salmão, Salmão Grelhado, Califórnia ou Ceviche. A promoção é válida apenas na sexta-feira, 23, nas lojas participantes. No site da rede é possível conferir a lista dos restaurantes que participam da promoção.

KFC

A rede irá presentear os clientes com 50% de desconto no mega balde com 16 tirinhas crocantes de frango, na próxima sexta-feira, 23. A promoção vale para todas as lojas, com exceção das unidades nos shoppings Anália Franco, Morumbi, Cidade São Paulo, Vila Olímpia, Litoral Plaza e Iguatemi Campinas, no Estado de São Paulo, e as lojas nos shoppings Vila Velha e Vitória (ES) e no DiamondMall, em Belo Horizonte (MG).

