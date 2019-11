'Black Friday' chinesa: saiba o que é o Dia dos Solteiros

A Black Friday se tornou uma das datas mais consagradas no e-commerce e varejo físico no Brasil nos últimos anos, movimentando quase R$ 4 bilhões apenas no ambiente virtual em 2018. Aproveitando o sucesso do evento e a maior atenção dos consumidores às ofertas durante o mês de novembro, sites que importam produtos da China agora tentam emplacar no País o Dia dos Solteiros, que acontece anualmente no país asiático no dia 11 de novembro e gera mais receitas por lá do que o tradicional data conhecida no Ocidente.

Só em 2018, o faturamento do Grupo Alibaba no Dia dos Solteiros atingiu os 213,55 bilhões de iuanes, ou US$ 30,80 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 115 bilhões, mostrando a força que o evento tem na China - o grupo é um dos que querem trazer o evento para o Brasil.

Pensando em ampliar a janela de ofertas do fim de ano, algumas lojas brasileiras - como as Lojas Americanas - começam a embarcar na data e já oferecem descontos como uma antecipação da Black Friday oficial, que em 2019 acontece no dia 29 de novembro.

Conheça mais sobre o Dia dos Solteiros, a "Black Friday" chinesa.

Como surgiu o Dia do Solteiro

As festividades do Dia do Solteiro, Guanggun Jie em chinês, começaram na Universidade de Nanquim, em 11 de novembro de 1993, como uma atividade oposta ao Dia dos Namorados. O evento, que era voltado apenas para homens, acabou se tornando muito popular em outras faculdades do país. O objetivo da data era dar oportunidade para os rapazes encontrarem um par romântico, até mesmo com encontros às cegas.

Observando o crescimento do poder aquisitivo de jovens, incluindo mulheres, os varejistas notaram um potencial de vendas na data. A importância do dia foi crescendo e agora todo o comércio chinês celebra a data.

Por que acontece no dia 11 de novembro?

A data foi escolhida porque o número 1 parece uma pessoa sozinha e a junção de outro 1 forma um par, objetivo original da data. Desde 2012, o termo 'duplo 11' é registrado pelo Alibaba, que se tornou o principal grupo a lucrar com o evento.

Como aproveitar o Dia do Solteiro no Brasil?

Sites de importação de produtos chineses, como AliExpress, Gearbest e Banggood, que fazem envios ao Brasil, têm descontos para a data. As Lojas Americanas, a partir deste ano, também vão aproveitar a data importando produtos da China que estarão com descontos e frete grátis no site.

O produto da China vai chegar aqui?

Por vir de navio do país asiático, o tempo de entrega costuma ser maior e é sim possível que alguma coisa dê errado no meio do caminho. Mas as lojas chinesas consagradas garantem a entrega do produto e oferecem caminhos caso o produto seja extraviado. É importante olhar a procedência do site em que você está fazendo a compra e as garantias que são oferecidas.