Black Friday: com recente aumento na procura, livros já estão em oferta

Para muitos, 2020 foi o ano de começar (ou retomar) o hábito da leitura. De acordo com pesquisa da empresa de soluções de publicidade online Criteo, 39% de 13 mil consumidores entrevistados afirmaram que passaram a ler mais durante a pandemia de covid-19. Com a chegada da Black Friday, portanto, esses e demais consumidores apaixonados por livros podem procurar por boas ofertas em livrarias e e-commerces do País.

Segundo levantamento feito pela plataforma de descontos Promobit, a média de descontos para a categoria na Black Friday 2019 foi de 54%. Como a pesquisa só considera a quinta-feira anterior e a segunda-feira pós-evento, ainda não é possível projetar a média deste ano.

Porém, para o cofundador da Promobit, Fabio Carneiro, a expectativa é de que a segunda quinzena de novembro tenha o dobro de ofertas da primeira - entre os dias 1º e 15 deste mês, a plataforma identificou 136 ações de ofertas de livros e 31 ações de ofertas de e-books.

A Black Friday pode ser positiva para o varejo de livros, que, depois de quedas acentuadas nas vendas, vem se recuperando. Segundo o 11º Painel do Varejo de Livros no Brasil de 2020, divulgado na terça-feira, 17, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, houve aumento de 25% em volume e 22% em valor dos livros vendidos em outubro deste ano comparado ao mesmo período de 2019.

Veja abaixo as promoções que livrarias e e-commerces estão preparando ou já estão oferecendo para esta Black Friday.

A gigante do e-commerce está com a campanha "Esquenta Black Friday" para diversas categorias, incluindo livros. Durante toda a ação, será oferecido frete grátis para a primeira compra de itens enviados pela Amazon.

Diariamente, são oferecidos descontos diferentes. Para esta quinta-feira, 19, é possível encontrar até 80% de desconto em eBooks e 70% em livros. Para quem deseja comprar um e-reader, dois modelos de Kindle - o Paperwhite e o da 10ª geração - estão com até 40% de desconto.

Até o dia 26, as lojas físicas da Saraiva estão com desconto progressivo em livros: 2 livros têm 15% de desconto, 3 livros, 20%, e 4 livros, 30%. O desconto é aplicado sobre o valor final da compra. As ofertas não são válidas para livros didáticos, cursos de idiomas e dicionários.

A área de papelaria segue a mesma lógica do desconto progressivo para livros. As categorias de Música e Filmes estão sendo contempladas com a oferta de "Leve 3, pague 2". A campanha efetiva de Black Friday nas lojas físicas acontecerá entre os dias 27 e 30.

O site está com uma promoção de "aquecimento" para a Black Friday até o dia 25. Entre os dias 16 e 22 de novembro, o consumidor pode encontrar um cupom de 15% de desconto nas compras acima de R$ 59,90, um cupom de 20% de desconto nas compras acima de R$ 79,90 e demais ofertas antecipadas com até 60% de desconto.

Entre os dias 26 e 30, o site terá ofertas de até 80% para diversas categorias, principalmente livros e games.

Livraria da Vila

Nesta quinta-feira, 19, a livraria começa a campanha "Descontão na Vila", que vai até o dia 30. Mais de 250 títulos literários terão descontos de 10% a 90% nas lojas físicas e no site. Outros itens, como brinquedos, jogos e itens de papelaria também entram na promoção.

Blooks

Em São Paulo, apenas a loja do Shopping Frei Caneca participa da ação de Black Friday, que já está ativa. Livros de teatro da editora Cobogó, livros de culinária e sobre feminismo da editora Boitempo estão com 25% de desconto até dezembro.

A assessoria de imprensa não retornou o contato até a publicação desta reportagem.