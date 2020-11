Black Friday 2020: plataforma aponta melhores horários para compras online

O consumidor que vai aproveitar as ofertas da Black Friday 2020, nesta sexta-feira, 27, já pode se preparar e escolher os melhores horários para as compras online. A plataforma de promoções Promobit fez um levantamento com base em dados na edição do ano passado e aponta que o aumento das promoções em 2019 teve pico às 21h de quinta-feira, com 195 ofertas registradas. Em seguida, o maior número de descontos registrados ocorreu à zero hora de sexta-feira - 194 promoções foram contabilizadas pela plataforma.

Segundo o cofundador do Promobit Fabio Carneiro, o aumento de promoções na noite da quinta anterior é comum e já aconteceu em outros anos. “Isso acontece porque muitas lojas adiantam as ofertas para não ter que brigar pela venda com concorrentes”, diz.

Porém, é difícil estipular uma “hora mágica” para a edição deste ano, já que, em relação à Black Friday de 2019, a plataforma registrou picos de horários diferentes para diversas categorias. Embora a maioria das ofertas seja divulgada à noite, algumas categorias de produtos podem ter mais descontos de manhã ou à tarde. Informática, por exemplo, teve um pico de descontos às 9h de sexta-feira na Black Friday passada.

De qualquer forma, para Carneiro, é possível encontrar boas ofertas praticamente o dia inteiro. “O melhor é cadastrar alertas do que deseja e sempre olhar”, orienta.

Categorias e horários com maior quantidade de ofertas na quinta-feira anterior à Black Friday 2019, segundo o Promobit

Informática : 19h

: 19h Smartphones e tablets : 13h e 19h

: 13h e 19h Eletrônicos, áudio e vídeo : 17h e 19h

: 17h e 19h Eletrodomésticos : 23h

: 23h Móveis : 22h

: 22h Eletroportáteis : 17h e 23h

: 17h e 23h Games : 23h

: 23h Moda masculina : 11h e 23h

: 11h e 23h Moda feminina: 21h

Categorias e horários com maior quantidade de ofertas na data oficial da Black Friday 2019, segundo o Promobit