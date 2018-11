Black Friday pode não ser data mais barata para comprar passagem aérea, aponta pesquisa

De acordo com pesquisa da Kayak, ferramenta de planejamento de viagens, a Black Friday pode não ser a data mais adequada para comprar passagens aéreas. Com exceção de três destinos (São Paulo, Fortaleza e Orlando), as ofertas das companhias aéreas foram melhores uma semana antes ou uma semana depois dessa data na última edição da Black Friday, em 2017.

Dos 15 destinos mais buscados, 12 apresentaram aumento de preços no período em questão, sendo Buenos Aires e Natal as cidades com maiores altas de preços: 148% e 168%, respectivamente. A variação dos preços desses destinos foi de R$ R$ 1.522,00 (antes da Black Friday), R$ 4.075,00 (durante) e R$ 1.818,00 (após), para Natal; e R$ 815,00 (antes da Black Friday), R$ 2.021,00 (durante) e R$ R$ 2.072,00 (após), para Buenos Aires.

Para Eduardo Fleury, líder de operações da Kayak no Brasil, a alta de preços para as duas cidades durante a Black Friday, pode ser um reflexo do aumento de procura desses destinos para a virada do ano. Segundo ele, uma vez que muitas pessoas com interesse nessas cidades esperaram a Black Friday para conseguir um bom preço, a demanda pode ter levado ao aumento dos valores.

A Kayak acrescenta que esse levantamento não engloba os preços dinâmicos, que direcionam valores maiores ou menores de acordo com o histórico de compras do usuário. Na ferramenta, esse mecanismo só é aplicado quando o cliente efetua login, e a pesquisa não considerou essa condição de busca.

No caso de Natal, uma semana depois da Black Friday, os preços caíram 55%. No entanto, a melhor época para comprar o destino ainda foi uma semana antes da data de promoções. O mesmo aconteceu com outras 7 cidades (Santiago, Buenos Aires, Maceió, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro): avaliando a variação de preços antes, durante e depois da sexta-feira, o período mais vantajoso para a compra foi na semana que antecedeu a Black Friday.

Em Nova Iorque, Miami, Recife e Lisboa, porém, o preço médio das passagens baixou além do anterior à Black Friday após a sexta-feira. Para Nova Iorque, por exemplo, os preços variaram de R$ 6.572,00 (antes da Black Friday), R$ 7.038,00 (durante) e R$ 5.908,00 (após).

A pesquisa foi feita na base de dados da Kayak, que não divulga o número de companhias e agências em sua base de dados. Os preços envolvem voos de ida e volta na classe econômica, para viagens viagens de 15/12/2017 a 15/01/2018, época do Ano Novo.

Comprar com antecedência

Uma dica de planejamento de viagens que a empresa adianta é comprar passagens nacionais com cerca de um mês de antecedência e passagens internacionais com antecedência de 3 a 4 meses, o que, de acordo com a ferramenta, pode garantir entre 15% e 25% de economia.

“Nenhuma oferta substitui o planejamento. Até porque você não vai saber se determinada oferta é boa se não estiver pesquisando há algum tempo”, diz Eduardo Fleury. Para ele, a Black Friday é uma oportunidade interessante para quem tem viagens planejadas para o ano seguinte, ou para pessoas que vão regularmente a alguns destinos. “O ideal é para viagens de longo prazo. Quem se planeja, pode pegar uma oferta boa nesse período”, afirma.