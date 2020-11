Black Friday: shoppings vão manter estratégias adotadas durante a pandemia para garantir vendas

O Google lançou, na quarta-feira, 4, o site Temporada Black Friday, para ajudar empresas a se prepararem para data de descontos, no próximo dia 27. O conteúdo já havia sido apresentado para clientes da gigante da tecnologia no início de outubro.

No site, o Google apresenta a ‘Cidade Black Friday’, uma experiência imersiva na qual o usuário pode navegar por espaços virtuais que representam os objetivos de marketing para a data. “Com a cidade, conseguimos significar cada área com um objetivo de negócio diferente e, assim, demonstrar que o Google tem soluções adequadas para todos esses objetivos”, explica o head de negócios para Varejo do Google Brasil, José Melchert.

A plataforma também traz palestras com executivos sobre os desafios e tendências para a Black Friday 2020 e vídeos que abordam conceitos e ideias de varejo, bens de consumo e tomada de decisão durante a data comercial.

Nova relação com o digital

Para Melchert, a Black Friday deste ano se destaca das demais devido à “nova relação com o digital, somada às mudanças de comportamento e o cenário atual”. Para ele, as marcas e varejistas devem aproveitar a data para lançar produtos e serviços diferenciados, a fim de conquistar novos clientes e de estabelecer canais de comunicação mais rápidos.

Apesar do foco no digital, os conteúdos no site valem para os varejistas online e para as lojas físicas. “Sabemos da relevância dos dois canais para os consumidores e as soluções do Google ajudam ambos a impulsionar os seus negócios”, diz Melchert.

O conceito lúdico de cidade virtual é o grande diferencial da plataforma. Com o uso do mouse ou do teclado, o usuário pode navegar por diferentes locais e ter acesso a conteúdos, vídeos e dados sobre soluções de marketing, tendências e experiências de compra dos consumidores para a Black Friday.

Cada tópico de marketing e vendas está atrelado a um estabelecimento diferente. Dentre os lugares representados há a ‘Biblioteca de Leads’, que simula o espaço de uma biblioteca física; a ‘Avenida do Reconhecimento de Marca’, que lembra a Times Square, em Nova York; e um cinema, cujos ‘destaques’ são as palestras com executivos do Google e do mercado brasileiro.

O usuário pode fazer até 40 interações com o mapa da cidade e aprimorar sua experiência com o volume ligado, pois a plataforma reproduz os sons característicos de uma cidade grande.

A ‘Avenida de Reconhecimento de Marca’ é um dos espaços da cidade virtual do Temporada Black Friday e pode ser explorada pelo usuário.