Blocos de petróleo e gás em oferta na Amazônia fazem fronteira com 47 terras indígenas, diz estudo

BRASÍLIA - Um relatório técnico contratado pela organização internacional 350.org aponta que os blocos de petróleo e gás incluídos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) em seu leilão permanente fazem fronteira com 47 terras indígenas, todas localizadas na região amazônica.

Segundo o estudo, os blocos também estão próximos de 22 unidades de conservação, florestas protegidas por lei, para fins de preservação ambiental. O levantamento da 350.org identificou 22 florestas “potencialmente afetadas”, sendo 19 de gestão federal e outras três geridas por Estados.

Leia Também Governo demite pastor evangélico que chefiava área de índios isolados

Na próxima sexta-feira, 4, a ANP deve realizar uma sessão pública para apresentação das ofertas de empresas que recebeu para exploração de cada bloco incluído no leilão. Procurada, a ANP não comentou o assunto até a publicação deste texto.

O levantamento da 350.org tem o objetivo de alertar sobre possíveis impactos e riscos socioambientais que a indústria do petróleo e gás pode causar na região da Amazônia, envolvendo atividades de exploração de petróleo e gás natural convencional e não convencional.

As preocupações estão mais concentradas na possível utilização do método de fraturamento hidráulico (fracking), no qual o poço perfurado recebe a injeção de uma mistura química, formada por água, areia e aditivos sob altas pressões. Essa pressão é o que provoca o fraturamento da rocha, permitindo que o gás natural seja recuperado pelas fissuras criadas.

O fraturamento hidráulico tem sido utilizado em larga escala nos Estados Unidos, gerando fortes reações de órgãos ambientais e de saúde. Segundo relatório do Departamento de Saúde americano, são utilizados aproximadamente 700 tipos diferentes de aditivos químicos no processo, como metano, benzeno, naftaleno e ácido sulfúrico, entre outros.

Ao analisar as terras indígenas próximas aos blocos, a ONG afirma que há casos de diferentes fases para regulamentação do território, o que pode causar insegurança jurídica até que sejam efetivamente homologadas. “As agressões à floresta e às suas comunidades estão vindo de tantas frentes que acabam camuflando os impactos negativos que a indústria fóssil pode ter sobre a Amazônia, mas a ameaça é urgente e concreta. A hora de barrarmos mais esse fator de destruição é agora”, diz Ilan Zugman, diretor da 350.org na América Latina.

O método de exploração dos blocos depende da análise geológica que cada empresa vencedora fará, para escolher qual técnica é mais vantajosa economicamente. Cada poço precisa obter suas licenças ambientais antes da exploração.

“Não adianta empresas, governos e sociedade se mobilizarem para tirar o boi ilegal da floresta e deixarem que se abra um poço de petróleo no lugar. O esforço pela conservação do bioma precisa responder também às tentativas de expansão dos combustíveis fósseis, já que esse é um dos riscos crescentes à saúde do meio ambiente e das comunidades”, comenta Zugman.

O cronograma da ANP prevê que a assinatura dos contratos de concessão ocorra em junho de 2021.