Após bloqueio de emendas, Congresso cobra agilidade na liberação de verbas do orçamento secreto

BRASÍLIA - O bloqueio de R$ 1,7 bilhão nas emendas do orçamento secreto, decretado pelo presidente Jair Bolsonaro, causou reação nos bastidores do Congresso, que aumenta a pressão pela liberação de recursos antes do período eleitoral. Parlamentares avisam que vão buscar garantir o pagamento de recursos prioritários ainda no primeiro semestre e vão "correr atrás" do restante até o fim do ano.

Os caciques do Congresso querem que o governo garanta o pagamento de pelo menos R$ 8 bilhões no primeiro semestre, quantia relativa aos recursos destinados a investimentos em redutos eleitorais. O Congresso carimbou um total de R$ 16,5 bilhões das chamadas emendas RP-9. Com o bloqueio, o compromisso do governo é pagar R$ 14,8 bilhões.

A equipe econômica anunciou na semana passada um bloqueio de R$ 1,7 bilhão nas despesas do Executivo. No decreto publicado hoje, todo o bloqueio ficou concentrado nas emendas de relator. Era justamente o contrário do que o Congresso queria. Nesta semana, os parlamentares aprovaram um projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO) blindando as emendas do corte. A proposta ainda não passou pelo plenário e, se for aprovada, valerá para as próximas decisões do governo.

A despesa bloqueada só pode ser liberada após o Executivo descartar o risco de descumprir o teto de gastos públicos, que limita o crescimento de despesas à inflação do ano anterior. Diferente do contingenciamento, que busca cumprir a meta de resultado primário (despesas e receitas, exceto os juros), o bloqueio está ancorado no teto. O cumprimento do teto ficou mais apertado do que a arrecadação neste ano, após o aumento de despesas no Orçamento.

Com o bloqueio, congressistas avisam que vão "correr atrás" do dinheiro ao longo do ano, e que a prioridade é garantir os recursos de maior interesse para as bases eleitorais antes do dia de 2 de julho, quando começa o chamado "defeso eleitoral". A lei eleitoral proíbe a liberação de emendas nos três meses anteriores à disputa. "Eu espero que possamos ter um horizonte célere, rápido. Como o defeso eleitoral é a partir do dia 2 de julho, os recursos de investimentos precisam ser liberados antes disso", disse o deputado Claudio Cajado (PP-BA).

A articulação para liberar os recursos prioritários para a eleição no primeiro semestre e destravar o restante no fim do ano favorece os presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que pretendem usar os recursos em troca de apoio para as campanhas de reeleição na presidência das duas casas legislativas, assim como ocorreu no ano passado, quando os dois receberam apoio do governo e verbas do orçamento secreto em troca de votos.

A partir da próxima semana, com o fim da janela partidária e a definição das bancadas partidárias na Câmara, os líderes partidários devem decidir como ficará a divisão do bolo das verbas, que tende a beneficiar aliados de Lira e Pacheco. Com essa divisão, os grupos políticos do Legislativo querem ter certeza da quantidade dos recursos que terão nas mãos e do cronograma de pagamento. "Não tem como gastar R$ 16,5 bilhões no começo do ano. Até o fim do ano, dá para liberar tudo, tranquilamente", comentou o deputado Hildo Rocha (MDB-MA).