BMW e MINI se destacam nos serviços pós-venda

Toda fabricante de automóveis que deseja investir na tecnologia da eletrificação deve, necessariamente, informar, cuidar e dar atenção aos seus clientes não só no momento da aquisição do veículo, mas, principalmente, no pós-venda. Afinal, não basta oferecer um veículo moderno e repleto de recursos se o consumidor se sentir abandonado ou ignorado quando precisar. O BMW Group Brasil sabe disso e investe nos serviços e no atendimento aos seus clientes no pós-venda.

Entre os diversos serviços disponibilizados pelas marcas BMW e MINI aos seus clientes de automóveis híbridos e elétricos, merecem destaque os planos Service Inclusive, conceito inovador que permite ao cliente adquirir antecipadamente todas as manutenções que o veículo vai necessitar por um determinado tempo ou limite de quilometragem (no caso dos híbridos) e apenas por tempo para os elétricos. Outra vantagem é que o valor do pacote pode ser incluído no financiamento do veículo, proporcionando muito mais tranquilidade ao consumidor.

Paulo Pimentel, gerente de Desenvolvimento de Negócios do BMW Group Brasil, destaca que uma das principais vantagens do Service Inclusive está no fato de ele não se limitar ao tempo de uso ou a quilometragem, como ocorre com a maioria dos automóveis. “Nós utilizamos o conceito manutenção em vez de revisão porque, para nós, o momento em que o automóvel deve ser verificado depende muito da forma como ele é utilizado”, afirma Pimentel. “Se o cliente conduz o carro de maneira mais esportiva frequentemente, então ele vai necessitar de manutenção em um período mais curto”, explica. “Mas se o motorista dirige de maneira mais tranquila, usando o modo de condução Eco Pro (que economiza combustível, inclusive), o intervalo de manutenção vai ser mais longo”, garante.

Tecnologia é a chave

Essa diferenciação nos planos de manutenção do BMW Group é conseguida graças ao Condition Based Service (CBS), sistema inovador que monitora constantemente, por meio de sensores, o estado de componentes do automóvel, como óleo lubrificante do motor e fluido de freio, entre outros, alertando o motorista com antecedência quando e quais manutenções serão necessárias.

Para a linha de automóveis híbridos, a validade dos pacotes é definida de acordo com o tempo e com a quilometragem e existem duas opções, a Standard e a Plus, que podem ser adquiridas com diferentes limites de tempo e de quilometragem. Já os serviços para modelos elétricos – que costumam necessitar de manutenções menos frequentes – estão disponíveis nas opções com quatro e seis anos de duração. Mais informações sobre os planos podem ser encontradas no site da BMW e da MINI.