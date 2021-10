BMW Group possui linha de lubrificantes exclusivos que melhoram o consumo de combustível

Na BMW, o desenvolvimento e a produção de motores sempre foram tratados dentro dos mais elevados padrões da indústria automobilística. E, para que os automóveis da marca preservem as características originais de desempenho e economia ao longo dos anos, o BMW Group desenvolveu uma linha de lubrificantes específicos, que leva em conta as particularidades técnicas dos motores tanto dos veículos da BMW como da Mini.

"A preocupação da BMW não se limita à fabricação do carro, mas sim ao ciclo de vida do veículo", diz Paulo Henrique Pimentel, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da empresa. Para manter a originalidade e o funcionamento perfeito do motor nas mais variadas condições de uso, o BMW Group Brasil lançou os lubrificantes Twinpower Turbo e Mini Original Engine Oil, indicados aos modelos das marcas BMW e MINI.

De acordo com Pimentel, entre suas características, este óleo tem aditivos detergentes e dispersantes que proporcionam limpeza ativa e maior capacidade de retenção de resíduos gerados no processo de combustão. Os benefícios são aumento da vida útil do motor e melhora no consumo de combustível. Além disso, o uso do lubrificante específico garante melhor refrigeração de peças móveis, como pistões e turbo, redução de atrito e desgaste. Também evita corrosão, neutralizando ácidos. Adicionalmente, testes indicaram benefícios como melhora na partida a frio e menor evaporação, que resulta em redução no consumo de óleo.

Acima do padrão médio

Pimentel esclarece que mesmo os produtos de primeira linha encontrados no mercado foram feitos para atender ao padrão médio de todos os fabricantes. Já os lubrificantes desenvolvidos pela empresa levam em conta características exclusivas dos automóveis da BMW e da Mini. São, portanto, considerados componentes originais do veículo.

Para chegar à receita exclusiva, a empresa realizou um trabalho em conjunto com o fabricante do lubrificante. O resultado é uma fórmula composta por 80% de um óleo sintético - obtido a partir de uma exclusiva e inovadora tecnologia de produção a partir de gás natural - e 20% de aditivos e detergentes.

A marca alemã dividiu os lubrificantes em três categorias: o Twinpower Turbo Silver, Twinpower Turbo Gold e M Twinpower Turbo. A linha Silver é a que atende à maior parte dos modelos da BMW. Ela possui a tecnologia Active Cleansing, que garante limpeza das peças internas, evitando desgaste e corrosão. A Gold adicionalmente proporciona economia de combustível que pode chegar a 2,5%. A terceira opção é o M Twinpower Turbo, destinado aos modelos esportivos da marca, a linha M, e foi desenvolvida para assegurar proteção mesmo sob as mais severas condições de desempenho.

Para os motores a gasolina e flex, os lubrificantes têm a especificação LL-01FE 0W-30. Já para os modelos a diesel, a especificação é LL-04 5W-30. A linha está disponível apenas na rede autorizada das marcas BMW e Mini.