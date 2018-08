BNDES altera cronograma e marca leilão de três distribuidoras para dia 30 de agosto

Mesmo após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro ter suspendido a privatização das distribuidoras da Eletrobrás no Norte e Nordeste do País, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou no início desta sexta-feira, 17, no Diário Oficial da União alteração no cronograma de desestatização das distribuidoras da estatal. O leilão ocorrerá dia 30 de agosto para três delas: Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia.

Quanto à Amazonas Distribuidora de Energia, a Eletrobrás afirma em comunicado que será divulgado novo cronograma nos próximos dias, e que o leilão está marcado para 26 de setembro. Já a distribuidora alagoana Ceal segue impossibilitada de ir a leilão por conta de uma disputa envolvendo governo federal e o Estado de Alagoas (decisão judicial no âmbito da Ação Cível Originária n° 3.132/DF).

Ainda sobre o leilão das distribuidoras, a Eletrobrás informa em outro comunicado nesta manhã que tomou conhecimento pela imprensa de que foi restabelecida decisão da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para suspender a privatização, após decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

"A Eletrobrás, juntamente com a União e o com o BNDES, estudará as medidas cabíveis", afirma na nota.