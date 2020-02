BNDES atende o campo e libera exigência ambiental

O status de “pendente” no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não será mais empecilho para produtores rurais contratarem linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Resolução da instituição de fomento, com base em orientação do Banco Central, agora permite que interessados financiem máquinas agrícolas, por exemplo, mesmo sem ter o CAR validado – ou seja, “pendente”. Tal medida foi tomada para não prejudicar 6 milhões de proprietários rurais que preencheram o CAR, mas aguardam sua aprovação final pelo Ministério da Agricultura, que ainda busca uma tecnologia para fazer isso eletronicamente. O BNDES explica à coluna que, “caso eventualmente seja atestada irregularidade, o CAR será suspenso ou cancelado, tornando o produtor rural inelegível ao crédito”.

Contra críticas

O CAR é o maior inventário ambiental do País e o Ministério da Agricultura tem usado os dados do cadastro para mostrar que a produção brasileira é sustentável. Em evento neste mês, em Brasília, a ministra Tereza Cristina prometeu trabalhar “firme” para pôr em funcionamento o CAR e o Código Florestal. “Vamos calar a boca do mundo”, disse sobre as acusações feitas à agropecuária lá fora.

Dono da terra

Entre as questões que só serão resolvidas após a validação dos cadastros está o tamanho da terra declarada como propriedade rural, mas sobreposta com áreas indígenas ou de conservação. O governo estuda uma ferramenta que analise o CAR eletronicamente para eliminar rapidamente a fila dos 6 milhões de produtores, que vem se somar a outras filas que se alongam, como a do INSS e a do Bolsa Família.

Diversifica

O aporte de R$ 1,5 bilhão do BNDES para projetos de investimento e aquisição de máquinas e equipamentos foi comemorado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). “Mais recursos em condições atrativas significam melhores oportunidades para o produtor investir em tecnologia e ampliar produtividade”, diz Alfredo Miguel Neto, vice-presidente da Anfavea. Para atender às grandes feiras de máquinas agrícolas neste semestre, o BNDES antecipou de 10 para 3 de março o início das contratações do BNDES Crédito Rural.

Engatinha

A agricultura digital alcança somente 11% das fazendas no Brasil, mostra estudo da Kleffmann, antecipado à coluna. No Sul e Sudeste, a adoção dessas tecnologias chega a 10% da área, enquanto no Centro-Oeste e Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), o porcentual é de 16%. A pesquisa ouviu mais de 2,5 mil produtores em dez Estados.

Organiza

Como grande parte dos softwares usados está ligada a equipamentos, o parque de máquinas mais novo e tecnológico do Centro-Oeste e Matopiba influencia o maior uso de produtos digitais, conta Carla Vaselli, gerente de conta da consultoria Kleffmann. A vantagem da agricultura digital para gestão de dados em áreas extensas e o grande número de fazendas que usam tecnologia intensivamente no centro-norte também contribuem para a adoção.

Bons ventos

A multinacional de genética bovina Alta Genetics, líder de mercado no País, tira proveito do bom momento do setor de carnes. Em 2019, o faturamento da empresa aumentou 25%, para R$ 138 milhões. Para este ano, o plano inicial era crescer pelo menos 18%, mas o incremento pode chegar a 22%, afirma Heverardo de Carvalho, diretor da companhia no Brasil.

Propulsor

Os preços atrativos da proteína animal contribuem para o produtor destinar mais recursos ao segmento de genética. “Não adianta o criador cuidar melhor de alimentação e investir em sanidade se não tiver um bom animal”, afirma o executivo. “É a combinação desses fatores que gera ganho de produtividade.”

Inteiro

A Vaccinar, de nutrição e saúde animal, pretende se reposicionar no mercado com um serviço de monitoramento do processo produtivo de ovos. “Queremos deixar de ser apenas um fornecedor de produtos”, explica Nelson Lopes, CEO da empresa. O Ave Egg deve reduzir perdas resultantes da quebra do ovo antes de chegar ao destino. O dispositivo vai detectar pontos sensíveis durante o trajeto do produto da granja até ser colocado na embalagem que chega ao consumidor.

Intercâmbio

Mato Grosso será o destino da 7.ª edição do AgroBrazil, programa que leva representantes de embaixadas internacionais para conhecer a produção agropecuária brasileira. O tour é promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A comitiva vai conhecer lavouras de soja e milho, usinas de etanol de milho e fazendas de pecuária de corte. O roteiro inclui visitas em Cuiabá, Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, de 29 de março a 3 de abril.