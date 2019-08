BNDES devolverá mais uma parcela de cerca de R$ 40 bilhões da dívida com o Tesouro

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) devolverá em breve mais uma parcela extraordinária, no valor de cerca de R$ 40 bilhões, da dívida com a União, informaram fontes que pediram para não ter a identidade revelada. O montante faz parte dos R$ 126 bilhões pedidos pelo Ministério da Economia para serem devolvidos este ano, incluindo R$ 26 bilhões já previstos e mais R$ 100 bilhões extraordinários.

Até meados de julho, o BNDES já havia devolvido em torno de R$ 74 bilhões ao Tesouro Nacional, incluindo uma parcela extraordinária de R$ 30 bilhões, devolvida em maio. Com esses pré-pagamentos, a dívida do BNDES com a União fechou o segundo trimestre em cerca de R$ 239 bilhões, conforme relatório trimestral enviado pelo banco ao Congresso Nacional esta semana.

O Estadão/Broadcast apurou que a aprovação da devolução de mais uma parcela da dívida com a União ainda dependeria de aprovação no Conselho de Administração do BNDES. Na agenda pública dos membros da diretoria do banco consta, nesta sexta-feira, 2, uma reunião do colegiado.

Questionada sobre quando o pagamento da nova parcela poderia ser feito, uma das fontes ouvidas sob condição do anonimato disse que a "devolução é rápida". Na devolução da parcela extraordinária de maio, o pagamento foi aprovado no início de mês e efetivado no dia 31.

O Estadão/Broadcast procurou, na manhã desta sexta-feira, 2, a assessoria de imprensa do BNDES, para confirmar a devolução da nova parcela, e aguarda a resposta.

Com a nova parcela de cerca de R$ 40 bilhões, pouco mais de duas semanas após sua posse, o novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, começa a cumprir uma das metas de sua gestão para o segundo semestre, que é completar a devolução dos R$ 126 bilhões pedidos.