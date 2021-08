BNDES fica com ações da Mesbla e outras empresas inoperantes após fim do fundo PIS/Pasep

RIO - Mesmo após vender cerca de R$ 70 bilhões em ações de grandes companhias que detinha em sua carteira, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se tornou acionista, em 2020, de empresas como Lorenz, Mesbla, Motoradio, Nova América, Pirâmides Brasília, Springer, Transparana, Trevisa Investimentos e Usina Santa Olímpia. Tudo por causa da extinção do antigo Fundo PIS/Pasep, cujos recursos foram transferidos para o FGTS.

Algumas das empresas são fechadas, sem papéis na Bolsa e há até firmas falidas. As participações, algumas inferiores a 0,01% do capital das companhias, vieram num bolo pelo qual o BNDES pagou R$ 226,3 milhões. A metade foi para ações da Petrobras, avaliados em R$ 112 milhões na ocasião. Outra parcela relevante, de R$ 67,9 milhões, foi para debêntures da mineradora Vale. O BNDES ressaltou que a referência foram os valores contábeis de abril de 2020, assim, não pagou nada pelas ações das firmas inoperantes, falidas ou em liquidação.

As novas ações foram parar nas mãos do BNDES após o banco repassar R$ 20,7 bilhões do antigo Fundo PIS/Pasep para o FGTS, medida adotada pelo governo para mitigar a crise causada pela covid-19. Criado em 1975 e sem receber novos recursos desde 1988, o Fundo PIS/Pasep, que ficava sob a gestão do banco, foi extinto com a medida do ano passado. Para executar a decisão do Ministério da Economia, o BNDES foi obrigado a adquirir os ativos do Fundo de Participação Social (FPS), “subconta” do Fundo PIS/Pasep.

O bolo de ações inclui também papéis da fabricante de calçados Vulcabrás, da mineradora Paranapanema, da empresa de tecnologia SAM e da indústria de máquinas Madef – empresas na quais, assim como na Petrobras, o BNDES já tinha participações.

“O FPS era administrado pelo BNDES, porém em 2020, no âmbito das ações de combate à crise econômica decorrente do covid-19, sua carteira foi adquirida pelo BNDES, como parte de outras providências colocadas em prática pelo Banco, em cumprimento à Medida Provisória 946/2020, com o intuito principal de aportar recursos no FGTS”, informou o banco, em nota.

Segundo o BNDES, foi preciso comprar as participações acionárias em posse do FPS para cumprir o objetivo de “ampliar a liquidez do FGTS”, como previsto na MP 946/2020. “A fim de alcançar esse objetivo, a norma previu a possibilidade de os agentes financeiros operadores do (Fundo) PIS-PASEP adquirirem os ativos do Fundo antes da sua incorporação ao FGTS pelo valor contábil registrado no balanço de 30 de abril de 2020”, informou o banco.

Contramão

Apesar do movimento contraditório com a estratégia de venda das ações, o BNDES vem reafirmando o objetivo de se desfazer da maior parte de sua carteira de participações societárias. Ao comentar os resultados do segundo trimestre, há duas semanas, o presidente do banco, Gustavo Montezano, disse que o BNDES seguirá vendendo suas participações acionárias como vem fazendo desde o segundo semestre de 2019, “parcimoniosamente, sem amassar o mercado” e “esperando o momento certo”.

Conforme o último relatório de gestão do Fundo PIS/Pasep, de 2020, o patrimônio líquido do FPS encerrou abril do ano passado em R$ 226,3 milhões, valor pago pelo BNDES para ficar com os ativos. O destaque eram 6 milhões de ações ordinárias (ON, com voto) da Petrobras, avaliadas em R$ 112 milhões na ocasião da aquisição. Pelas cotações de quarta-feira, 25, valiam R$ 170,7 milhões. A participação na petroleira é o principal ativo da carteira do BNDES. Conforme dados do encerramento do segundo trimestre, o banco tem 8,1% do capital da estatal, avaliados em R$ 30,9 bilhões.

Embora, em valores, as ações da Petrobras e as debêntures da Vale sejam o destaque nos ativos comprados do extinto FPS, chamam a atenção as participações acionárias classificadas, no relatório de gestão do extinto Fundo PIS/Pasep, como “com evidência qualitativa de perdas”. É o caso dos papéis de Lorenz, Mesbla, Motoradio, Nova América, Pirâmides Brasília, Transparana e Usina Santa Olímpia. Também são classificados assim os papéis de Brasperola, SAM, Chapecó, Kosmos e Madef, que já estavam na carteira do BNDES há anos.

Algumas dessas empresas protagonizaram notórios casos de falência, como a Mesbla, marca forte do varejo até os anos 1990. A Motoradio foi uma tradicional fabricante de equipamentos de som para automóveis nos anos 1970 e 1980. A Pirâmides Brasília, fabricante de espuma para colchões e outros insumos petroquímicos (da marca Pira Spuma), era atuante até a década de 1970. No início deste mês, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cancelou o registro de companhia aberta da Transparana e da SAM, as duas falidas.

Ainda segundo o relatório de gestão de 2020 do Fundo PIS/Pasep, as ações do FPS já estavam à venda há anos. “O processo de desmobilização da carteira foi retomado no exercício 2012-2013, após aprovação pelo Conselho Diretor de proposta do BNDES com base em análise do cenário da Bolsa de Valores. No exercício 2019/2020 não houve venda de ações, apenas a aquisição da carteira pelo BNDES, para a extinção do Fundo PIS-PASEP”, diz o documento.

'Oportunidades de desinvestimento'

Questionado sobre a estratégia para lidar com os novos papéis oriundos do extinto FPS, o BNDES informou que “os ativos adquiridos passaram a fazer parte” da carteira da BNDESPar e que “eventuais oportunidades de desinvestimento serão analisadas em conjunto com os demais ativos”.

Outra participação acionária que foi parar na carteira do BNDES em 2020 foi uma fatia de 8% na VLI, operadora ferroviária controlada pela Vale. O banco investiu R$ 1,223 bilhão pela participação na empresa. Nesse caso, exerceu uma opção de compra a que tinha direito, após financiar investimentos da VLI por meio da aquisição de títulos de dívida. O negócio foi comunicado ao mercado pela Vale em dezembro passado.

Embora também vá na contramão da estratégia vendedora do BNDES, a operação pode ser um bom negócio. Uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operadora ferroviária é aventada pelo mercado, como mostrou a Coluna do Broadcast em maio, e poderia permitir ao banco vender a participação com lucro.

Perguntado sobre a estratégia em relação à fatia na VLI, e se poderia vender essa participação em eventual oferta, o BNDES repetiu que “eventuais oportunidades de desinvestimento serão analisadas em conjunto com os demais ativos da carteira, de acordo com os objetivos e diretrizes da Política de Atuação em Mercado de Capitais (PAMC)”.