BNDES financia R$ 259 milhões para a Brasil Telecom O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje, em comunicado, a aprovação de financiamento de R$ 259 milhões para a operadora de telefonia móvel Brasil Telecom Celular, subsidiária integral da Brasil Telecom (BrT). Segundo informações apuradas pelo banco, os recursos serão destinados ao programa de investimentos da empresa, referente ao período de 2007 a 2009, e que prevê investimentos totais de R$ 519,9 milhões. Ou seja: os recursos do BNDES representam 49,83% do total dos investimentos da empresa, no projeto. Em comunicado, o BNDES informou que o programa de investimentos da companhia prevê "modernização da rede, a fim de atender ao crescimento do tráfego, oferta de novos serviços e melhoria no atendimento dos usuários". Ainda segundo informações apuradas pelo banco, o programa inclui a "aquisição de estações para ampliar a qualidade de cobertura celular e a capacidade de tráfego (voz e dados), além de investimentos na expansão da infra-estrutura e aquisição de equipamentos para garantir melhor nível de sinal na comunicação de voz e dados". Segundo o BNDES, a Brasil Telecom Celular opera na região que abrange os Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. O banco comentou ainda, em comunicado que, desde a privatização do setor, em 1998, até dezembro de 2007, o departamento de telecomunicações do BNDES aprovou financiamento de R$ 7,9 bilhões para as empresas de telefonia móvel. O valor representa 35% do total aprovado para as telefônicas no período, que soma R$ 22 bilhões.