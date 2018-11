BNDES lançará linha de crédito direta para startups

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá lançar até o final deste mês sua primeira linha de crédito direto com o Banco de fomento para startups, disse o presidente do BNDES, Dyogo de Oliveira, no evento Acelerastartups que acontece na Fiesp.

"Acabamos de aprovar linha direta com o BNDES para empresas inovadoras com créditos de valores abaixo de R$ 10 milhões", afirmou, lembrando que normalmente os empréstimos concedidos superam esse montante. A linha estará voltada a startups com faturamento acima de R $ 1 milhão.

Oliveira acrescentou que há uma grande dificuldade de operar com startups em crédito e que o BNDES entende que empresas inovadoras necessitam sobretudo de investimento. "Isso faz com que o banco acentue suas participações em outras iniciativas, como o fundo de Venture Debt", afirmou.

De acordo com ele, esse fundo já começa também a fazer seleção de gestores.