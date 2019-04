BNDES vai emprestar R$ 50 milhões para parque Beto Carrero World

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 50,4 milhões à J.B World Entretenimentos, empresa que opera o parque temático Beto Carrero World, localizado no município de Penha (SC), informou há pouco a instituição de fomento. Segundo o banco, o empréstimo representa 58,5% do plano total de investimento da companhia (R$ 86,1 milhões), focado na modernização e ampliação das atrações do parque.

"Quase todos os gastos realizados neste projeto apoiado pelo BNDES serão em obras civis e em montagens e instalações (95% do financiamento). O valor restante se empregará na aquisição de máquinas e equipamentos", diz a nota divulgada pelo BNDES.

Segundo o banco de fomento, o Beto Carrero Word é o maior parque temático do Brasil, com 2 milhões de visitantes anuais. O empreendimento, que ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados, tem cerca de 100 atrações (brinquedos e shows) e emprega em torno de 2 mil trabalhadores diretos e indiretos.