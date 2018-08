Boatos sobre cenário eleitoral derrubam Bolsa e fazem dólar subir nesta terça-feira

A agenda política voltou a impactar negativamente os mercados nesta terça-feira, 7. Rumores envolvendo um desempenho negativo do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, na pesquisa eleitoral a ser divulgada na quarta-feira, 8, fizeram a Bolsa recuar quase 1% (0,87%), abaixo do patamar de 81 mil pontos, e o dólar, que seguia em queda até a metade do dia, fechar em alta de 0,89%, cotado a R$ 3,7667.

Segundo profissionais nas mesas de operação do mercado financeiro, não houve fatos concretos para justificar a piora dos ativos domésticos, mas circulavam boatos de que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, teria tido desempenho ruim na pesquisa eleitoral realizada pelo instituto MDA, a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT), com eleitores de São Paulo. O levantamento será divulgado nesta quarta-feira, 8, às 11h.

Procurada, a CNT ainda não se pronunciou sobre a possibilidade do vazamento, nem se tomará alguma medida para apurar a história.