Boeing volta a ter problemas com avião 737 MAX

Pouco mais de quatro meses após ter autorização das autoridades regulatórias americana e brasileira para voltar a voar, o avião 737 MAX, da Boeing, voltou a apresentar problemas técnicos. A fabricante de aeronaves orientou 16 companhias aéreas a não operarem o modelo.

Segundo informações da Boeing, o problema não seria em todas as unidades do MAX e a recomendação é que essas 16 empresas verifiquem se "existe espaço de aterramento suficiente (nas aeronaves) para um componente do sistema elétrico". A companhia não informou quantos aviões podem apresentar o problema, que seria de produção - e não de engenharia.

Leia Também Gol volta a voar com o 737 Max, mas passageiro que estiver com medo poderá trocar a passagem

No Brasil, a Gol opera o MAX. A empresa não informou se suas aeronaves podem apresentar a falha. Nos EUA, a Southwest confirmou que 30 de suas 58 aeronaves do modelo receberam a notificação.

Os 737 MAX ficaram sem operar no mundo todo por 20 meses após dois acidentes com o modelo matarem 346 pessoas. Após investigação, o Congresso americano concluiu que os acidentes foram resultado de falhas da Boeing e do Federal Aviation Administration (órgão dos EUA semelhante à Agência Nacional de Aviação Civil brasileira). "Eles (os acidentes) foram o terrível resultado de uma série de suposições técnicas incorretas dos engenheiros da Boeing, uma falta de transparência por parte da administração da Boeing e uma supervisão grosseiramente insuficiente da FAA", afirmou o relatório do Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara americana.

Nesta sexta-feira, 9, a Boeing informou estar trabalhando "em estreita colaboração com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) nesta questão de produção" e que está "informando especificamente nossos clientes impactados e forneceremos orientações sobre quais as medidas corretivas adequadas".