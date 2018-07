BofA conclui compra do Merrill Lynch Os acionistas do Bank of America (BofA) e do Merrill Lynch aprovaram ontem a compra do banco de investimentos pelo BofA por estimados US$ 44 bilhões, pondo fim à história de 94 anos do Merrill como uma empresa independente. Centenas de pessoas foram à sede do Merrill em Nova York para votar. O mesmo aconteceu com os acionistas do BofA. A venda do banco de investimento, conhecido como "Mother Merrill", foi em setembro.