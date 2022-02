Economistas do mercado aumentam projeção de inflação pela 6ª semana seguida

Economistas do mercado financeiro elevaram, pela sexta semana consecutiva, a estimativa da inflação esperada para este ano, indicou o relatório do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 21.

A estimativa avançou de 5,50% para 5,56%, ante 5,15% há um mês. O objetivo a ser perseguido pelo BC este ano é de 3,50%, com tolerância de 2,0% a 5,0%. Ou seja, o Boletim Focus segue indicando o segundo ano consecutivo de rompimento da meta, após o desvio de 4,81 pontos porcentuais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 (10,06%).

Os economistas mantiveram a previsão para o IPCA em fevereiro deste ano em alta de 0,85%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,81%.

A expectativa para o IPCA em 2023 ficou estacionada em 3,50%, ainda acima do centro da meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). A mediana era 3,40% há quatro semanas.

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 5,4% em 2022 e 3,2% em 2023. O colegiado elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

PIB

O Relatório de Mercado Focus divulgado trouxe manutenção na previsão mediana para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, que continuou em 0,30%. Há um mês, a estimativa era de 0,29%.

Para 2023, a mediana continuou em 1,50%, de 1,69% há quatro semanas. Para 2024, a estimativa seguiu em 2,00%, mesma projeção de quatro semanas atrás.