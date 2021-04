Boletim Focus: Projeção do mercado financeiro para o PIB de 2021 cai para 3,17%

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,18% para elevação de 3,17%. Há quatro semanas, a estimativa era de 3,26%.

Para 2022, o mercado financeiro alterou a previsão do PIB de alta de 2,34% para 2,33%. Quatro semanas atrás, estava em 2,48%. No Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial de 2021 foi de alta de 5,24% para 5,29%. Há um mês, estava em elevação de 4,37%. No caso de 2022, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 2,50%, ante 2,30% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2021 foi de 64,80% para 64,60%. Há um mês, estava em 64,44%. Para 2022, a expectativa seguiu em 66,20%, ante 65,50% de um mês atrás.

Inflação

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em março de 2021, de alta de 0,93% para 0,95%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,45%.

Para abril, a projeção no Focus seguiu em alta de 0,46% e, para maio, passou de alta de 0,27% para 0,28%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,34% e 0,24%, nesta ordem.

No Focus, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de alta de 4,09% para 3,97% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,84%.

Selic

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 5,00% ao ano. Há um mês, estava em 4,00%.

No caso de 2022, a projeção permaneceu em 6,00% ao ano, ante 5,50% de um mês antes. Para 2023, seguiu em 6,50%, ante 6,00% de quatro semanas atrás. Para 2024, foi de 6,38% para 6,25%, ante 6,00% de um mês atrás.

Câmbio

O Relatório de Mercado Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2021. A mediana das expectativas para o câmbio no fim período foi de R$ 5,33 para R$ 5,35, ante R$ 5,15 de um mês atrás.

Para 2022, a projeção para o câmbio passou de R$ 5,26 para R$ 5,25, ante R$ 5,13 de quatro pesquisas atrás. A projeção anual de câmbio publicada no Focus passou a ser calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano. A mudança foi anunciada em janeiro pelo BC. Com isso, a autarquia espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.