Com cautela no cenário eleitoral, dólar bate R$ 3,80 e Bolsa recua

O dólar renovou máximas no mercado doméstico paralelamente às mínimas registradas pelo Ibovespa há pouco. O movimento ocorreu ainda pouco antes do leilão de NTN-F, títulos do Tesouro que costuma atrair demanda do investidor estrangeiro. O operador da corretora Spinelli José Carlos Amado diz que pode ter ocorrido saída da bolsa e compra de dólar, que bateu níveis gráficos atraindo novos compradores em meio à postura defensiva em relação ao cenário eleitoral doméstico e com saída financeira da Bolsa.

Por volta das 11h, o dólar à vista subia 1,14%, cotado a R$ 3,8073 (+1,14%).

Depois de uma abertura em alta moderada, puxada por alta nas ações do Banco do Brasil – que divulgou lucro de R$ 3,2 bilhões –, a Bolsa virou e passou a cair acentuadamente, com baixa de quase 1,0%. A mudança é reflexo do início dos negócios em Wall Street, há pouco, a partir de quando os investidores estrangeiros ingressaram no mercado acionário brasileiro executando ordens pontuais de venda, em meio ao cenário eleitoral incerto.

Às 10h53, o Ibovespa recuava 0,93%, aos 78.413,37 pontos, renovando mínimas sucessivas. A agenda do dia é fraca e o foco está no primeiro debate entre os candidatos à Presidência, que será transmitido nesta noite pela TV Bandeirantes. Preso em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu autorização da Justiça para participar do evento e seu vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, promete organizar uma espécie de debate paralelo nas redes sociais.