Bolsa avança acima dos 103 mil pontos com abertura de sessão da Previdência

O início dos trabalhos nesta quinta-feira, 4, na Comissão Especial da Câmara que analisa o texto da reforma da Previdência dá um tom otimista aos ativos brasileiros. O Ibovespa segue em alta, renovando máximas, e tenta se firmar em novo nível recorde, na casa dos 103 mil pontos e o dólar à vista tem queda. A expectativa é de avanço na tramitação da reforma, com a votação do relatório de Samuel Moreira ainda nesta quinta. O volume dos negócios no Brasil tende a ser menor por causa do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, onde os mercados estão fechados.

O presidente da Comissão Especial que examina a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse estar otimista e acredita que a votação do relatório pode acontecer ainda na manhã desta quinta. A sessão estava prevista para começar às 9h, mas houve atraso e só foi aberta por volta das 10h, quando atingiu o quórum necessário.

No noticiário econômico, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou que, no primeiro semestre, a produção atingiu 1,474 milhão de veículos, o que representa alta de 2,8% em relação à primeira metade do ano passado. Só no sexto mês de 2019, a produção foi de 233,1 mil unidades, queda de 9% na comparação com igual junho de 2018 e caiu 15,5% em relação a maio.

A despeito da queda do petróleo e do minério de ferro, as ações da Petrobrás e da Vale sobem: os papéis PN da estatal tinham ganhos de 0,96% e os ON, de 1,14%; os da mineradora subiam 0,41%, às 10h28. O Ibovespa, por sua vez, tinha valorização de 1,12%, aos 103.189,72 pontos. O volume no entanto, era reduzido, e estava em R$ 1,25 bilhão, em decorrência do feriado nos EUA. A expectativa é encerrar o dia aos R$ 19,6 bilhões, por enquanto. Na máxima, atingiu 103.388,77 pontos.

O dólar à vista cedia 0,56%, sendo cotado a R$ 3,804 no mesmo horário.