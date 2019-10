Bolsa bate nos 108 mil pontos com resultados positivos de Vale e Petrobrás

O Ibovespa mantém-se em alta e chegou a superar os 108 mil pontos, nesta sexta-feira, 25, em novo recorde. Os ganhos são sustentados sobretudo pelas ações de empresas com peso relevante (de quase 20%) no índice: Vale e Petrobrás, que divulgaram resultados positivos no terceiro trimestre.

Às 10h46, o Ibovespa subia 0,87%, aos 107.913,65 pontos, depois de atingir 108.083 pontos . Vale ON avançava quase 3%; Petrobrás PN e ON tinham ganhos de 3,92% e 4,25%, respectivamente. Em Nova York, Nasdaq e S&P 500 cedia, enquanto Dow Jones subia.

O dólar tem uma manhã é de queda: às 10h45, o dólar à vista cedia 0,72%, sendo cotado a R$ 4,0163.