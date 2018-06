Bolsa cai mais de 1% e dólar é cotado acima dos R$ 3,75 com cenário externo

A Bovespa opera em queda de mais de 1,0% desde o início do pregão, em meio à disputa comercial entre Estados Unidos e China que mantém os investidores na defensiva nos mercados globais. Às 12h50, o principal índice da Bolsa recuava 1,28%, aos 69.840,25 pontos, em linha com seus pares internacionais.

Há preocupações ainda relacionadas ao fato de os EUA terem recentemente seguido adiante com tarifas a importações de aço e de alumínio do Canadá e do México - que comprometem futuras negociações sobre o Tratado Norte-americano de Livre Comércio - e de aliados europeus.

No mercado de câmbio, o dólar à vista chegou a marcar máxima no início da tarde, passado o efeito de mais uma ação do Banco Central. A alta do dólar está em linha com o comportamento da moeda americana no exterior, onde a divisa dos EUA passou a subir ante todas as principais emergentes. Às 12h50, o dólar à vista subia 0,64% aos R$ 3,7553.

A cena externa preocupa com a volta da tensão acerca da disputa comercial entre Estados Unidos e China. O cenário doméstico também preocupa alguns agentes do mercado de câmbio, que assimilam a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esperar em liberdade o trânsito em julgado do seu processo. O novo pedido da defesa de Lula será julgado no dia 26 de junho pela Segunda Turma.