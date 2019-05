Bolsa de São Paulo supera marca de 1 milhão de investidores ativos

Em meio às incertezas políticas, o mercado de capitais brasileiro superou em abril a marca de 1 milhão de investidores ativos tanto na Bolsa de valores quanto no Tesouro Direto.

Segundo a B3, a Bolsa de São Paulo, enquanto a Bolsa alcançou 1.046.244 de CPFs cadastrados, 63 mil a mais na comparação com março, os títulos federais atraíram 1.006.547 aplicadores pessoas físicas, contra 949,8 mil no mês anterior.

O crescimento na renda variável foi impulsionado sobretudo pelos investidores de 26 a 35 anos, com 283,4 mil pessoas. No total, os homens são 818,705 mil aplicadores ante 227,539 mil mulheres.

No perfil econômico, a Bolsa mantém uma forte concentração. Apenas 1% dos investidores (8,4 mil) respondem por 55% do montante aportado na Bolsa, R$ 127 bilhões. Já o Estado de São Paulo concentra 41% dos investidores brasileiros, seguido pelo Rio de Janeiro, com 13,5%.

Tesouro direto

Entre os títulos públicos, 652,7 mil investidores são homens contra 353,8 mil mulheres. São Paulo também abriga a maior parte dos aplicadores (43,3%), seguido novamente pelo Rio (11,9%).