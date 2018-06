Bolsa de Tóquio fecha em forte queda de 4,5% ante tensão comercial entre China e EUA

SÃO PAULO - O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em forte queda há pouco, pressionado pelo recrudescimento da tensão comercial entre EUA e China. O índice recuou 4,5%, aos 20.617,86 pontos. Na quinta-feira, 22, o temor de uma guerra comercial levou os mercados globais a registrarem perdas significativas.

O governo de Donald Trump anunciou que vai impor tarifas de até US$ 60 bilhões sobre as importações da China, além de restringir transferências de tecnologia entre os países. O valor equivale a 10% do que os americanos importam daquele país.

Ainda na noite de quinta, o Ministério do Comércio da China respondeu com retaliações sobre as exportações americanas de carne suína, alumínio reciclado e outros, que totalizam US$ 3 bilhões.