Bolsa fecha em alta em meio a expectativa de acordo entre Rússia e Ucrânia; dólar tem queda 

O tom duro do Fed, que subiu os juros em 0,25 ponto, conforme o esperado, mas prometeu outras seis altas para o ano e a redução de seu balanço patrimonial a partir da próxima reunião, assustou os investidores e chegou a apagar o otimismo visto desde o início do dia nesta quarta-feira, 16.

Mas, ao longo da entrevista do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, sem que o tom fosse aumentado, os ativos foram se reacomodando e voltaram mais ou menos para onde estavam antes da decisão. A melhora global dos mercados foi amparada, desde cedo, pela expectativa de um acordo entre Rússia e Ucrânia que ponha fim ao conflito, além de sinalizações da China sobre estímulos ao mercado de capitais e imobiliário.

Leia Também Lockdowns na China devem atrapalhar ainda mais as cadeias de suprimentos globais

Com isso, as bolsas subiram em Wall Street, enquanto o dólar perdeu fôlego, mesmo em novo dia de recuo do petróleo. O Ibovespa pegou carona nesse cenário e fechou em alta de 1,98%, aos 111.112,43 pontos, interrompendo série negativa que já durava quatro sessões, nas quais acumulou perda de 4,33%. Já o dólar à vista fechou em queda de 1,27%, a R$ 5,0934.

Nas bolsas de Nova York, houve perda de fôlego logo após o anúncio do Fed e o sinal chegou a ser misto, mas depois o impulso foi retomado, com os setores financeiro e de tecnologia entre os destaques. O Dow Jones fechou em alta de 1,55%, em 34.063,10 pontos, o S&P 500 subiu 2,24%, a 4.357,86 pontos, e o Nasdaq avançou 3,77%, a 13.436,55 pontos.

Mais cedo, os ganhos na Ásia foram bem superiores aos vistos no Ocidente nesta quarta-feira, "com a promessa de que o governo de Pequim tomará medidas para garantir a sustentação da economia", observa em nota a Nova Futura Investimentos.

O Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, com um salto de 9,08% em Hong Kong - o maior desde 2008 -, a 20.087,50 pontos. Destaque em Hong Kong, a ação do gigante de comércio eletrônico chinês Alibaba disparou 27,30%, maior avanço já registrado em um único dia. Na China, o Xangai Composto subiu 3,48%, a 3.170,71 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 3,62%, a 2.086,24 pontos.

Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei teve alta de 1,64% em Tóquio, a 25.762,01 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,44% em Seul, a 2.659,23 pontos, e o Taiex apresentou alta marginal de 0,09% em Taiwan, a 16.940,83 pontos.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, em meio a negociações entre Rússia e Ucrânia sobre o atual conflito na região. O avanço dos índices se dá ainda na esteira da recuperação de bolsas asiáticas.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 1,62%, a 7.291,68 pontos, e em Frankfurt, o DAX avançou 3,76%, a 14.440,74 pontos. Avanço de ações de bancos apoiaram a bolsa de Paris e o CAC 40 teve alta de 3,68%, a 6.588,64 pontos, acompanhado pelo FTSE MIB, de Milão, que subiu 3,34%, a 24.284,85 pontos.

Nas praças ibéricas, o PSI 20 avançou 1,02%, a 5622,30 pontos, e o IBEX 35 ganhou 1,75%, a 8.380,40 pontos, segundo dados preliminares.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa hoje, em sessão volátil, na qual os desdobramentos da guerra na Ucrânia seguiram impactando nos preços da commodity. Além disso, o mercado ficou atento aos dados sobre estoques nos Estados Unidos e ao relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE). Ao final da sessão, seguindo a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) de aumentar juros, as perdas foram ampliadas.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para abril recuou 1,45%, a US$ 95,04, enquanto o do Brent para maio baixou 1,89%, na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 98,02.