Bolsa dispara com possibilidade de pacote de ajuda ao crédito

A possibilidade de mais medidas para reativar a economia brasileira e a boa influência do mercado externo nesta Segunda-feira levaram a Bolsa de Valores de São Paulo a uma alta de mais de 6% nesta segunda-feira, dia 8. Às 12h50, o Ibovespa sobe 6,13%. Em Nova York, o índice Dow Jones sobe 2,98%. A Nasdaq apresenta valorização de 2,71%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles; o ministro da Economia, Guido Mantega, além de representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo da reunião é discutir medidas para destravar o crédito. No exterior, os investidores amanheceram um pouco mais confiantes no futuro após o presidente eleito dos Estados Unidos Barack Obama ter sinalizado uma ajuda emergencial ao setor automotivo e anunciado um plano de estímulo à economia, que prevê investimento histórico em infra-estrutura e com o objetivo de salvar ou criar 2,5 milhões de empregos. As bolsas asiáticas também fecharam com forte alta, impulsionadas pelo bom desempenho de Wall Street na sexta-feira e os anúncios feitos sábado por Obama e por pacotes econômicos na Índia. Para analistas, também houve influência dos fundos mútuos, que tipicamente compram ações perto do fim do ano para melhoria da carteira. A Bolsa de Hong Kong disparou 8,7% e o índice Xangai Composto avançou 3,6%. Esse otimismo se estende á Europa, onde a bolsa de Londres subia 4,62%, a de Paris +6,23% e a de Frankfurt +5,78%.