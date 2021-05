Bolsa recupera perdas e volta aos 119 mil pontos; dólar é cotado a R$ 5,38

Com a ajuda externa, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, tem alta nesta quarta-feira, 5, e bateu nos 119 mil pontos, patamar que havia perdido na terça-feira, quando voltou aos 117 mil pontos. O dólar tem queda e chegou a ser cotado a R$ 5,38.

Às 11h26, o Ibovespa avançava 1,27%, chegando aos 119.203,42 pontos. A moeda americana era cotada a R$ 5,3938, com queda de 0,68%.

Contribuem para a alta do Ibovespa a valorização do petróleo no mercado internacional superior a 1% e o do minério de ferro (1,95%) no porto chinês de Qingdao, que voltou a ser negociado após três dias de feriado na China.

No Brasil, o mercado financeiro acompanha o último dia de reunião de Copom, que, segundo analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, deve aumentar a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual, para 3,50% ao ano.

O Banco Central ainda deve se deparar com dados mistos da atividade econômica. Por exemplo, o IBGE informou nesta quarta que a produção industrial caiu 2,4% em março, no segundo mês seguindo de queda, com a piora da pandemia.

O número reforça que o quadro de incertezas em relação à retomada econômica ainda persiste. Ao comentar o balanço do Bradesco do primeiro trimestre, o presidente do banco, Octavio de Lazari, reafirmou que o desempeno da economia brasileira depende da aceleração da vacinação contra a covid-19. As ações do Bradesco tinham queda, enquanto Itaú PN e Unit de Santander tentavam alta.

Do noticiário corporativo, destaque ainda para a informação de que um grupo de empresas estrangeiras pede que o Brasil rejeite o projeto de lei da regularização fundiária, que, segundo elas, pode contribuir para aumentar o desmatamento na Amazônia.