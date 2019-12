Bolsa fecha em novo recorde de 110.622,27 pontos e dólar cede a R$ 4,18

Pelo segundo dia, o Ibovespa renovou a máxima histórica de fechamento, com alta de 0,29%, aos 110.622,27 pontos. Contudo, o principal índice da Bolsa de Valores não encerrou no pico como na quarta-feira, quando havia ainda prevalecido certo entusiasmo com o PIB do terceiro trimestre e algum sinal de progresso entre EUA e China. A máxima intradiária desta tarde foi também um número recorde: 111.072,80 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 17,6 bilhões.

A avaliação geral é a de que o humor externo continuará a ser modulado pela expectativa quanto a um possível acordo até o dia 15 entre EUA e China, que impeça a imposição de novas sobretaxas.

No plano interno, as recentes leituras sobre o PIB do terceiro trimestre e mesmo sobre a produção industrial sustentam a percepção de um ritmo de recuperação econômica mais favorável em 2020, especialmente quando se observa o desempenho do consumo das famílias e da Formação Bruta de Capital Fixo, observa Victor Beyruti, economista-chefe da área de varejo na Guide Investimentos.

Assim, a fraca leitura sobre a produção de veículos, em queda de 7,1% em novembro frente ao mesmo mês de 2018, divulgada hoje pela Anfavea, não abalou os ânimos do mercado, que parece seguir mais atento aos sinais positivos que têm chegado da economia brasileira do que a eventuais reveses.

Dólar

O dólar engatou a quarta queda consecutiva e fechou o dia na menor cotação desde o dia 13 de novembro. A moeda americana caiu 0,34%, para R$ 4,1882. O movimento foi influenciado pelo enfraquecimento do dólar no exterior, em meio à perspectiva de que avancem as conversas dos Estados Unidos com a China, quando novas tarifas devem entrar em vigor.