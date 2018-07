Mercado segue animado e Bolsa já supera 85 mil pontos

Com valorização acumulada de quase 10% neste começo de ano, a Bolsa mantém a trajetória de alta nesta volta de feriado local e, no começo da tarde, ultrapassou a inédita marca de 85 mil pontos.

Às 13h50 desta sexta-feira, 26, o índice Ibovespa, com as principais ações negociadas na B3, alcançou 85.337,40 pontos, alta de 1,98% no dia. O dólar, entre momentos de queda e de alta, segue estável a R$ 3,15.

O otimismo é amparado pelo bom humor externo e pela recepção positiva dos agentes a uma nova captação da Petrobrás, que emitiu US$ 2 bilhões no exterior na quinta-feira. A demanda chegou a US$ 10 bilhões, o que corrobora a receptividade dos investidores estrangeiros.

No mercado de câmbio, o dólar à que chegou a subir ante o real no meio da manhã, em um movimento que reflete uma realização de lucros, segundo operadores, retomou sua trajetória de queda verificada nos últimas dias e. no fim das contas, segue andando de lado, sem grandes novidades.

Na renda fixa, as taxas futuras seguem em queda, contrariando o comportamento do câmbio, ainda em reação à condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira.O advogado de Lula Cristiano Zanin Martins chegou há pouco ao posto da Polícia Federal, no bairro da Lapa, em São Paulo, para entregar o passaporte do ex-presidente. O confisco foi autorizado pelo juiz federal da 10ª Vara de Brasília, Ricardo Soares Leite, que argumentou ver real e iminente probabilidade da prisão do petista após o Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4) manter a condenação imposta pelo do juiz Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá e ampliar a pena imposta para 12 anos e um mês de reclusão.