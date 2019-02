Bolsa opera em queda com exterior negativo e cautela com reforma da Previdência

Os ativos brasileiros seguem em rota de desvalorização desde o início dos negócios desta quarta-feira, 6, refletindo um misto de influência internacional negativa e incertezas do cenário político doméstico. O Índice Bovespa, principal da Bolsa de Valores de São Paulo, continuou a oscilar no patamar abaixo dos 97 mil pontos, com queda generalizada entre as maiores empresas que compõem o índice. A abertura negativa das bolsas de Nova York reforçou esse viés, sem contudo agravar a tendência. No câmbio, o dia é de alta do dólar entre moedas fortes e emergentes, sem poupar o real.

Às 14h, o Ibovespa tinha 96.620 pontos, em queda de 1,72%. As ações de bancos e de commodities estão entre as perdas mais significativas do dia. O dólar à vista era negociado a R$ 3,70, em alta de 0,93%.

Segundo operadores, além da influência internacional, com apreciação do dólar, há aumento da demanda por moeda estrangeira da parte de investidores que reduzem posições no mercado de ações.

Internamente, o foco está na reforma da Previdência e nas diversas sinalizações emitidas por integrantes do governo e do Legislativo.

Nesta quarta-feira, 6, o líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), afirmou ao Estadão/Broadcast Político que, sem alinhamento do governo na Casa, não há clima para se votar qualquer Proposta de Emenda Constitucional (PEC), incluindo a reforma da Previdência.

A bancada que ele lidera é a terceira maior da Câmara, com 37 deputados. "Governo ainda não tem base, nem consistente nem condicional", disse o deputado, que participou da conturbada reunião de líderes realizada pela manhã.