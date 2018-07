Bolsa opera perto dos 80 mil pontos com ajuda da Petrobrás

Após o Ibovespa abrir em alta firme, o índice teve leve queda com o vaivém das Bolsas lá fora e opera logo abaixo dos 80 mil pontos, valendo 79.803 pontos (-0,08%). No início do pregão, após o leilão de abertura das blue chips (empresas mais negociadas), a Bolsa retomou o patamar dos 80 mil pontos e as ações mais negociadas eram as da Petrobrás, que subiam mais de 1%.

A valorização da petroleira está em linha com o comportamento dos preços do petróleo no exterior. Em Nova York, o preço do barril atingiu o patamar de US$ 70 pela primeira vez em duas semanas. A alta acontece em meio a relatos de início de uma greve de trabalhadores de 24 horas em três plataformas da petroleira francesa Total no Mar do Norte.

O relato se soma às tensões no Oriente Médio, uma vez que a Arábia Saudita suspendeu as remessas por uma importante rota marítima do Mar Vermelho na semana passada, depois que dois navios-tanque foram atacados por rebeldes, em meio a preocupações com sanções que os EUA devem reimplementar ao Irã.

O petróleo ainda se favorece do enfraquecimento do dólar fraco ante moedas fortes e algumas emergentes, como o real. Apesar do enfraquecimento, a moeda americana marcava leve alta de 0,06% e era cotada aos R$ 3,7194.