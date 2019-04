Otimismo com CCJ e alta na Bolsa de Nova York levam Ibovespa acima dos 95 mil pontos

O Ibovespa é negociado em alta desde a sua abertura, nesta terça-feira, 23, superando os 95 mil pontos na máxima do dia. O movimento é fundamentado numa soma de fatores, como a alta nas bolsas de Nova York, fim à possibilidade de greve dos caminhoneiros e esperança com aprovação da admissibilidade da reforma da Previdência após acordo com o Centrão.

Às 10h33, o Ibovespa estava na máxima aos 95.598,03 pontos em alta de 1,07%. Todas as blue chips - as principais ações da Bolsa - colaboravam para essa valorização, sobretudo da Petrobrás.

Em alta desde a abertura, não é possível, contudo, antecipar se o índice à vista encerrará o dia com variação positiva. Tudo dependerá do desenrolar da reforma na CCJ, onde os deputados iniciam a sessão à tarde. Analistas sugerem cautela para o dia.

Petrobrás

Ainda que a valorização do petróleo sugira o mesmo comportamento para as ações da Petrobrás, analistas estudam se a correlação direta entre os dois preços segue valendo depois de o presidente Jair Bolsonaro (PSL) ter interferido no reajuste do diesel na quinzena passada.

Os analistas da estatal, inclusive, assimilam a mudança na divulgação de ajustes de preços da gasolina e do diesel anunciada nesta segunda-feira, 22. A empresa vai passar a registrar o valor por cada um dos 37 pontos de venda e não mais fazendo a média do mercado, como vinha divulgando.

O detalhamento do preço de venda da Petrobrás é um antiga reivindicação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e uma forma de o mercado comparar os valores divulgados pela agência com os da petroleira, a fim de verificar se a estatal está realmente praticando preços alinhados com mercado internacional.

Noticiário corporativo

Do noticiário corporativo, um dos destaques é a B3. O conselho de administração aprovou ontem a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da companhia, em série única, no valor total de R$ 1,2 bilhão. Os títulos terão distribuição pública com esforços restritos de colocação. Perto do horário acima, a ON da B3 subia 1,44%.

Sobre a iminente greve no setor de transportes, o governo conseguiu chegar a um acordo que demoveu os caminhoneiros da ideia de paralisar os serviços e o País. Além do pacote divulgado na semana passada e da mudança na forma de divulgação dos reajustes da Petrobrás, ficou acertado que o governo irá fiscalizar o cumprimento das tabelas de preço do frete e reajustá-las com as variações de preço dos combustíveis.