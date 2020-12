Bolsa passa de 120 mil pontos e atinge novo recorde

São Paulo - Na abertura do último pregão do ano, a Bolsa de Valores ultrapassou a marca dos 120 mil pontos e atingiu um novo recorde. Às 10h19, o Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa paulista, atingiu 120.149 pontos, uma alta de 0,62%. "Tem muita notícia positiva sobre vacina", diz Bruno Takeo, gestor da Ouro Preto Investimentos.

Ontem, a Bolsa já havia atingido a maior cotação durante o pregão, chegando a 119.860 pontos, mas depois acabou recuando e fechou o dia aos 119.409 pontos. O recorde de fechamento do Ibovespa foi alcançado em 23 de janeiro, quando atingiu 119.527 pontos.

No auge da crise, a Bolsa chegou a cair abaixo dos 70 mil pontos. A retomada veio nos últimos meses e acelerou em novembro, principalmente com o avanço das vacinas e sinais de recuperação da economia mundial, que dão um certo otimismo para 2021. No caso brasileiro, a avaliação é que a demanda por commodities pode crescer, o que mantém o otimismo de analistas com o Ibovespa, mesmo após a alta recente. A Eleven Financial, por exemplo, acredita que o índice pode chegar a 133 mil pontos no próximo ano.

No caso do dólar, há uma certa oscilação nas cotações esta manhã, sem leilão de swap e com formação de Ptax. Por ser o último pregão do ano, a previsão é de liquidez fraca, visto que boa parte das tesourarias corporativas já realizaram as operações cambiais e remessas que precisavam. Apenas um volume residual é esperado para hoje. Às 10h34, a moeda americana subia 0,39%, cotada a R$ 5,2032. / Maria Regina Silva, Matheus Piovesana e Karla Spotorno