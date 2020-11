Bolsa pode subir com vacina da Pfizer e real se desvaloriza com declarações de Guedes

A Bolsa de Valores opera normalmente nesta sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, lembrando que a prefeitura antecipou os feriados municipais em maio, como parte do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Assim sendo, ela abriu com leve alta, com o principal índice da B3, o Ibovespa, negociado a 106,7 mil pontos, em valorização de 0,08% às 10h15.

Na opinião dos analistas, o tom positivo externo pode permitir o segundo dia de alta do Ibovespa, levando-o a fechar mais uma semana com valorização - a terceira seguida -, ainda tendo como pano de fundo a esperança de chegada de vacinas contra o novo coronavírus. A farmacêutica Pfizer planeja pedir hoje aos órgãos reguladores de saúde dos EUA a aprovação para uso emergencial da vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. A expectativa é que o medicamento comece a ser distribuído entre meados e fim de dezembro.

O espaço para eventual ganho deve ser motivado ainda por fluxo externo, porém pode ser limitado por temores quanto à retomada econômica dos EUA, onde há avanço de casos da pandemia, assim como na Europa. Enquanto os senadores voltam a debater um novo pacote fiscal, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, informou ao Federal Reserve que não renovará os programas de apoio ao crédito, que terminam em 31 de dezembro.

Na terça-feira, o presidente da instituição, Jerome Powell, indicou que não achava apropriado permitir que os programas expirassem. Por isso, as atenções sobre Powell devem ficar ainda mais concentradas durante evento nesta sexta-feira, às 17 horas.

Dólar

Na ponta do dólar, as apostas são para um dia de alta na cotação da moeda americana frente o real. O dia se iniciou com o dólar comercial à vista em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,345. O movimento é contrário aos dos demais países emergentes, que observam a valorização de suas moedas frente a divisa americana.

Pesam contra o real, neste momento, a situação fiscal brasileira e as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, recebidas como pouco promissoras. Ontem, no fim do dia, Guedes disse que pode usar reservas para reduzir a dívida pública. As falas de Guedes indicam que não tem solução fácil para o problema fiscal e das contas públicas. Além da venda de reservas, Guedes falou em devolução de dinheiro dos bancos públicos e privatizações.

Para José Raymundo Faria Júnior, da Wagner Investimentos, o mercado passou a comprar dólar hoje por causa da falta de uma solução fiscal, o que pressiona também os juros. "As declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem à noite, repercutem mal, no sentido de que estão muito repetitivas e Guedes não consegue fazer acontecer de fato", afirma.

"Além disso, o Congresso ficará praticamente parado até o segundo turno das eleições municipais. Depois, teremos 3 semanas até o Natal e provavelmente trabalhos na Câmara e Senado em janeiro. Muita coisa para aprovar em muito pouco tempo e com disputa pela presidência das duas casas legislativa", resume o diretor para explicar a cautela que predomina no mercado. / COM AGÊNCIA ESTADO